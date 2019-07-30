Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var
Diyarbakır’dan Karadeniz’e fındık toplamaya giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, fındık işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 15 işçi yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazadan sonra kaçtı.Kaza, Lice ilçesinde meydana geldi.
Diyarbakır'dan Karadeniz bölgesine giden mevsimlik işçileri taşıyan Mehmet Elma yönetimindeki minibüs, Diyarbakır-Bingöl karayolundaki Abalı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 15 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Lice Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, minibüs sürücüsü Mehmet Elma'nın kazanın ardından kaçtığı belirlendi. (Diyarbakır/DHA)
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