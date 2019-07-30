Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var

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CHP’li belediyeler eş-dost atamalarına karşı teyakkuzda

Belediye kadrolarına eş-dost atamalarına karşı teklif vermeye hazırlanan CHP'nin, belediyelerde bunun önüne geçmek için bir dizi inceleme ve toplantı yapacağı belirtiliyor.