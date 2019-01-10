Saniye Kesici ile 2018 yılı iş cinayetleri raporunu konuştuk
İSİG Meclisinden Saniye Kesici ile 2018 yılı iş cinayetleri raporunu ve alınmayan güvenlik önlemlerini konuştuk.
10 Ocak 2019 18:29Son Düzenlenme Tarihi: 10 Ocak 2019 19:33
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2018 yılında en az 1923 işçinin can verdiğini bildirdi. “Hangi savaşta bu kadar arkadaşımızı kaybediyoruz?” denilen İSİG raporunda, AKP’nin iktidar yılları boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 22 bin 500 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İSİG Meclisinden Saniye Kesici ile raporun detaylarını ve alınmayan güvenlik önlemlerini konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
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