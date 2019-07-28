Almanya’da her iki emekliden biri yoksul

Almanya’da 9,4 milyon emekli yoksullukla boğuşuyor. Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Sabine Zimmermann’ın soru önergesini cevaplandıran Federal Hükümet, emeklilerin yarısından çoğunun en fazla 900 avro emekli maaşı aldığını bildirdi. Cevapta, geçen yıl emeklilerin yüzde 51,4’ünün (9,4 milyon kişi) 900 avronun altında, yüzde 58,8’inin ise 1000 avronun altında emeklilik maaşıyla yetinmek zorunda kaldığı bildirildi.

Sabine Zimmermann, emeklilerin çoğunun yoksulluk sınırının altında yasal emekli maaşı aldığını, önemli bir bölümünün ayın sonunu getirebilmek için ek bir işte çalıştığını açıkladı. Yaşlılıkta çalışmanın da bir yoksulluk biçimi olduğunu belirten Zimmermann, bu durumun nedeni olarak Almanya’da düşük ücretli işlerin yaygın ve bu alanda ücretlerin giderek düşmekte olmasını gösterdi. Yasal emekli maaşının tekrar son yılda kazanılan maaşın yüzde 53’üne yükselmesi gerektiğini belirten Zimmermann, partisinin 1.050 avro tutarında asgari emekli maaşı ve yaşlılıkta yoksulluğa yol açmayacak asgari ücret talebini yineledi.

IG Metall sendikası da hükümetin verdiği cevabın "yasal emekli maaşında reform için temel bir ihtiyacın kanıtı” olduğuna dikkat çekti. IG Metall yönetim kurulu üyesi Hans-Jürgen Urban, emeklilik maaşı seviyesinin yeniden yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak özellikle kadınların bakım ve ev işleri nedeniyle çalışmaya ara vermeleri ve genel olarak yarı zamanlı çalışmaları nedeniyle yaşlılıkta yoksullukla karşı karşıya olduklarını söyledi. Tüm çalışanların ilk çalışma saatinden itibaren sigortalı olduğu bir sistemin kurulmasının zorunlu olduğunu belirten Urban, emeklilik sigortasını sağlam bir temele oturtmak için toplumsal ihtiyaçların vergiler üzerinden finansmanının artırılmasını, yasal asgari ücretin istisnasız her alanda uygulanmasını istedi. (Köln/EVRENSEL)

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