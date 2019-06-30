Almanya’da metal işçilerinden büyük miting: Üretimde adil dönüşüm!

Ali ÇARMAN

Berlin

Almanya’da binlerce metal işçisi başkent Berlin’de “FairWandel- Adil dönüşüm” sloganı ile miting düzenledi. IG Metall sendikası çağrısıyla gerçekleştirilen mitingde, üretimde artan dijitalleşmenin işçi haklarının tahrip edilmesine ve işten atmalara gerekçe yapılması protesto edildi. Üretimdeki teknolojik dönüşümün “herkes için adil bir dönüşüm” olması talebi dile getirildi.

ALMANYA’NIN HER YERİNDEN İŞÇİLER BERLİN’E AKTI

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

Konuyla ilgili uzun zamandır araştırma ve bilgilendirme faaliyeti yürüten, 2 milyon 200 bin üyesi bulunan IG Metall sendikası, özellikle otomotiv sektöründeki işçiler arasında artan huzursuzluk ve tedirginlik nedeniyle harekete geçti. İki ay boyunca hazırlıkları yapılan büyük işçi mitingi dün gerçekleştirildi.

Cuma gecesi farklı şehirlerden otobüs ve trenlerle yola çıkan işçiler dün Berlin’de buluştu. Sendika 10 tren, 800 otobüs ile işçileri başkente taşıdı. Böylece Almanya’nın dört bir yanında 50 binden fazla işçi Berlin’de bir araya geldi. Cumartesi sabah saatlerinde Berlin tren istasyonu önü işçilerle dolup taştı. Burada kurulan küçük bir sahnede kısa bir kültürel program ve selamlama konuşmalarının ardında yürüyüş başlatıldı.

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

GENÇ İŞÇİLERİN KATILIMI YOĞUN OLDU

En önde müzik gruplarının verdiği ritimle binlerce metal işçisi büyük bir coşkuyla Brandenburger kapısı önündeki alana doğru alkış ve sloganlarla yürüdü.

Bir başka alan, Alexsanderplatz Meydanında ise genç işçiler ve çıraklar toplandılar. Genç işçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu yürüyüş de saat 11.00’de başladı. Gençler sadece kendi talepleri değil güncel sorunlara dikkat çeken pankart ve dövizler hazırlamışlardı.

Yürüyüş başladığında ancak iki bin olan katılım, üç kilometrelik güzergah ilerledikçe on binlere ulaştı.

Gençler kortejinde dikkat çeken olgulardan birisi ırkçı gelişmeye karşı duyulan tepki ve pankartlar olurken diğer bir olgu ise antikapitalist sloganların sık sık atılması oldu.

Oldukça sıcak havaya rağmen saatlerce süren mitingde katılım 50 bini aştı. Böylelikle IG Metal sendikası yıllar sonra ilk defa merkezi bir eylem gerçekleştirmiş oldu.

Eylemde hem göçmen hem de kadın işçilerin katılımı dikkat çekti.

IG Metall Genel Başkanı Jörg Hofmann, gençlik temsilcisi Jasmin Gebhardt ve kitle örgütü temsilcileri konuşmalar yaptılar. Sahnede 35 saatlik haftalık çalışma süresinin ülkenin doğusu ve batıda aynı olması gerektiğinin altı çizilirken alanda 30 saatlik iş haftası talep eden pankartlar da dikkat çekti.

Çevre sorunlarından-iklime, dönüşümlü teknolojiden-dayanışmaya kadar birçok konunun işlendiği ve coşkulu geçen metal işçilerinin mitingi akşam saatlerinde sona erdi.

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel