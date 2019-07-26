Almanya’da Mahle metal fabrikası işçileri mücadele yolunda ilerliyor

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Merkezi Almanya’ın Stuttgart kentinde bulunan ve piston, kırank mili ve filtre gibi parçalar üreten Mahle şirketine ait fabrikada sular durulmuyor. Fabrikada 600’ün üzerinde işçinin işten atılacağının ilan edilmesi üzerine işçiler mücadele başlattı.

"TASARRUF" DEDİLER İŞÇİ KIYIMI GELDİ

Geçtiğimiz şubat ayında, işyeri işçi temsilciliği toplantısında patron temsilcileri bazı bölümleri Slovakya’ya taşıyacaklarını söylemiş ve tasarruf planlarını açıklamıştı. Tasarruf planının işçilerin kapı dışarı edilmesi ve kazanılmış hakların gasbı anlamına geleceği kısa sürede ortaya çıktı.

Fabrikanın Öhringer kasabasında bulunan tesislerinde 240, Stuttgart merkezde ise 380 işçinin kapı dışarı edileceği açıklandı.Bunun üzerine sendika ve işçi temsilcileri harekete geçti. Yapılan birçok toplantı sonuç vermedi. Mahle patronları geri adım atmayınca işçiler sokak eylemleri yapma kararı aldı.

REKOR SICAKLIKTA İŞÇİ YÜRÜYÜŞÜ

Fotoğraf: Evrensel

Almanya son yılların en sıcak günlerini yaşarken Mahle metal işçileri 38 derece sıcaklıkta iki saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 12.00’den itibaren toplanmaya başlayan işçiler ıslık çalarak, kovalarla ritim tutarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında çevreden alkışlarla destek alan işçilerin arasında dayanışma için gelen farklı fabrikalardan işçilerin olması da dikkat çekti.

FARKLI FABRİKALARDAN İŞÇİLER DAYANIŞMA İÇİN GELDİ

Sindelfingen Mercedes fabrikası işçiler ve sendika temsilcileri “Dayanışma biz işçileri güçlü kılar, onun için bugün otobüsle eyleme katıldık” dedi. Aynı şekilde Bosch’un ve Mercedes’in çeşitli kentlerdeki fabrikalarından yüzlerce metal işçisi Mahle işçileriyle dayanışmak için eyleme katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Yürüyüşün en önünde siyah bir tabut ve arkasında yüzlerce temsilcinin dayanışma için imzaladığı pankart taşındı. İki binden fazla işçinin katıldığı yürüyüş ve mitingde işçiler mücadelede kararlı olduklarını bir kez daha gösterdi.

MÜCADELE KARARLILIĞI

Yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda işçi temsilcilerinin, Portekiz’den gelen delegasyon ve IG Metall Sendiası Bölge Başkanı Roman Zitzelsberger'in söyledikleri ilgiyle dinlendi. Konuşmacıların tümü mücadeleden başka yolun kalmadığı ve pes etmeyecekleri vurgusunu öne çıkardı.

Fotoğraf: Evrensel

Yürüyüşte en önde taşınan siyah tabut, Mahle şirketinin merkezi ana kapısı önüne bırakıldı. İşçiler bir süreliğine bu kapıdan giriş çıkışları engelleyerek tepkilerini gösterdi.

İŞTEN ATMALAR HER YERDE, İŞÇİLER "MÜCADELE YETERSİZ" DİYOR

Öte yandan işten atmalar sadece Mahle’de yaşanmıyor. Tuttlingen’deki Marquarrdt fabrikasında da 600 işçi, fabrikanın yurt dışına taşınması bahanesiyle işten atılacak. 18 Temmuz’da burada yapılan mitinge de bin kişi katılmıştı. Filtre yapımında bir numara olan Mann ve Hımmel’de de 1200 işçi işinden olacak. Rems-Murr’daki Continal bir bölümünü kapattı bile. Konuştuğumuz işçiler, yapılan eylemlerin olumlu ancak yetersiz olduğunu, eyalet hatta Almanya çapında eylemler örgütlenmesi gerektiğini söylediler. Önümüzdeki dönem işçi eylemlerinin artması bekleniyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel