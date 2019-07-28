28 Temmuz 2019 08:13

Sudan Başsavcılığının 3 Haziran katliamı raporu protesto edildi

Sudan Başsavcılığı, 3 Haziran'daki katliama dair raporunda 87 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri rapora tepki gösterdi.

Sudan Başsavcılığının 3 Haziran katliamı raporu protesto edildi

Fotoğraf: AA

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    Sudan Başsavcılığı, 3 Haziran’da ordu karargahı önündeki eyleme yapılan saldırı sırasında 87 kişinin hayatını kaybettiğini ve "insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle 9 üst düzey subayın suçlu bulunduğunu açıkladı. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ise bazı gerçeklerin gizlendiğini belirterek araştırma komisyonunun sonuçlarını reddettiklerini duyurdu.

    AA'nın haberine göre Başsavcılık bünyesindeki Araştırma Komisyonu'nun Başkanı Fethurrahman Yusuf, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Güvenlik Komitesinin yasa dışı faaliyetlerin yapıldığı bölgenin temizlenmesi talimatını verdiğini ancak kesinlikle meydandakilerin dağıtılması yönünde kararının bulunmadığını" söyledi.

    Yusuf, şunları kaydetti:

    "Başkent Hartum'da 3 Haziran’da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması operasyonunda 87 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) iki tümgeneralin de aralarında olduğu 9 üst düzey subay talimatlara aykırı davrandı. HDK'den bir tümgeneralin liderlik ettiği bir grup güvenlik gücünün, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmatla protestoculara müdahalesinde ölen ve yaralananlar oldu."

    Yusuf, Nil Nehri’nde bulunan cesetlerin, bu olaylarla ilgisinin olmadığını savunarak, soruşturmada tecavüz vakasına ulaşılmadığını dile getirdi.

    ÖZGÜRLÜK VE DEĞİŞİM BİLDİRGESİ GÜÇLERİNDEN TEPKİ

    Protestolar sırasında halk güçleri tarafından oluşturulan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ise yazılı açıklamasında, "Tamamen Başsavcılık tarafından oluşturulan Araştırma Komisyonu'nun sonuçlarını reddediyoruz. Raporda bazı gerçekler gizlenmiş." ifadelerine yer verildi.

    Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği Sözcüsü İsmail et-Tac da gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun Askeri Konseyi aklayan kararına itiraz ettiklerini belirtti.

    Tac, "Bu rapor, Sudan halkını, bölgesel ve uluslararası toplumu şoke etti. Ülkedeki yargı sisteminde tamamen reforma ihtiyaç duyduğumuzu kanıtladı." diye konuştu.

    RAPOR PROTESTO EDİLDİ

    Başkentin çeşitli mahallelerinde Araştırma Komisyonu'nun raporu protesto edildi.

    Eylemciler, bazı ana caddelerde taşlarla barikat kurup lastik yakarak yolları trafiğe kapattı. Öğle saatlerinde başlayan eylemler gece de sürdü.

    Muhalif Sudan Kongre Partisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, güneydeki Kusti ve doğudaki Port Sudan kentlerinde de rapora karşı çıkan vatandaşlar protesto eylemi düzenledi.

    Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında başkent Hartum’da muhalif gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutanlar, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı, olaylarda 61 kişinin öldüğünü bildirmişti.

    Muhalifler, 3 Haziran olaylarında yüzlerce kişinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü, bazılarının yakıldığını, cesetlerinin Nil Nehri'ne atıldığını, tecavüz vakalarının yaşandığını duyurmuştu. Muhalefetin bağımsız uluslararası araştırma komisyonu önerisine asker karşı çıkmıştı.

    Olayların ardından sosyal paylaşım siteleri ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle AGK kararıyla mobil internete erişim, bir aydan uzun süre engellenmişti. (DIŞ HABERLER)

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