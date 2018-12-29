Sur kayyımı seçim öncesi taşınmazları satılığa çıkardı

Sur Belediyesine atanan kayyım Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesinde olup mülkiyeti belediyeye ait olan 14 arsayı, 44 milyon 123 bin TL ile ihaleye açtı. Yerel seçimler öncesi taşınmazları satılığa çıkaran kayyım, tarım arazi olup imara açıldıktan sonra belediyenin düzenleme ortaklık payından arta kalan ve mülkiyeti belediyeye geçen arazileri, toplamda 44 milyon 123 bin TL teklif usulüyle ihaleye açtı. Daha önce özel davetiye üzerine ihaleye giden kayyımlar, bu kez arsaların satışını kentin birçok noktasına astırdıkları pankart ile duyurmaları dikkat çekti.

ÖDEMELER SEÇİM SONRASINA ERTELENDİ

Sur Belediyesinin ödenekleri yapma noktasında ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduğu öne sürülüyor. Kent makyajında yapılan kaldırım ve ışıklandırma çalışmalarında anlaşmalı firmaların ödeneğinin sadece yüzde 10’nun yapıldığı, geri kalan ödemenin seçim sonrasına ertelendiği ifade ediliyor. Yine anlaşmalı akaryakıt firmasının ödemesinin yapılamadığı ve bu nedenle belediyeye ait bazı hizmet araçlarının yakıt olmamasından kaynaklı çalıştırılmadığı öne sürüldü. (Diyarbakır/MA)