    • GMİS’ten hükümete tepki: Anlaşma sağlanmazsa 25 Ağustos’ta greve başlayacağız

    Genel Maden İşçileri Sendikası, hükümetin kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme teklifine tepki gösterdi, grev uyarısında bulundu.

    25 Temmuz 2019 20:03
    Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2019 20:30
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    Vedat YALVAÇ
    Zonguldak

    Yaklaşık 7 aydır devam eden ve yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin açıkladığı teklifin kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösteren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), 25 Ağustos'a kadar anlaşma sağlanamaması durumunda TTK ve MTA'da greve gidileceğini açıkladı.

    Zonguldak'ta bulunan GMİS Genel Merkez Binası Şemsi Denizer konferans salonunda yapılan basın açıklamasına yüzlerce işçi katıldı. İşçilerin bir kısmı açıklamanın dışarıda yapılmamasına tepki gösterdi.

    Açıklamada konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, İstanbul seçiminin yenilenmesi ile toplusözleşme görüşmelerinin uzadığını belirterek şunları söyledi:

    "Yaklaşık 7 aydır Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nde toplu iş sözleşmelerimizin bitirilememiş olması çalışanları, ailelerimizi ve toplumu huzursuz etmektedir. Ramazan Bayramı geçmiş, Kurban Bayramı yaklaşmış ama sözleşmeler hâlâ bitmemiştir. Bayramları bayram tadında yaşamak her şeyden önce işçilerimizin, emekçilerimizin hakkıdır. Ancak hükümetin aylardır merakla beklediğimiz teklifi insanların sabrını taşırma noktasına getirdi. Şu an, madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere yaklaşık 200 bin kamu işçisi huzursuzdur. Biz, kamuda örgütlü Türk-İş’e bağlı 17 sendika olarak yaklaşık 152 bin işçiyi temsil ediyoruz. Türk-İş bünyesinde oluşturduğumuz Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu olarak teklifimizi hükümete sunduk. Teklifimiz son derece haklı ve meşru taleplerden oluşmaktadır. Ülkemizdeki enflasyon gerçeğini ve işyerlerindeki özel konumları dikkate alarak hazırladığımız teklifimiz, düşük tutulduğu iddiasıyla bazı kesimler tarafından ciddi eleştiriler almıştır.”

    HÜKÜMETİN TEKLİFİNİN ELLE TUTULUR BİR YANI YOK

    Hükümetin karşı teklifinin elle tutulur hiçbir yanı olmadığını ifade eden Yeşil, “Biz, kamuda en düşük ücretin 3 bin 500 TL’ye yükseltilmesini, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep ettik. Hükümet ise teklifinde; 3500 TL altında brüt ücret alanlara seyyanen 60 TL brüt ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önerdi. Türk-İş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu adına bir açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu teklifin tartışılır olmadığını ve yeni bir teklif beklediğimizi açıkladı. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu teklifin kabul edilemez olduğunu söyledik. Bu düşüncelerimizi ilgililere aktardık. Ankara’da Türk-İş Yönetim Kurulu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak Milletvekilleri ve Türk-İş’e bağlı diğer sendikalarla görüşmeler yaptık” dedi.

    60 GÜNLÜK GREV SÜRECİMİZ BAŞLADI

    "Ekonomik krizin faturasını maden işçilerine ve emekçilere ödetmek isteyen dayatmalarla, bu sözleşmelerin masada bitirilemeyeceği izlenimini edinen Başkanlar Kurulumuz, grev hazırlıklarına başlama kararı aldı” diyen Yeşil, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

    "TTK ve MTA’da 60 günlük grev sürecimiz başladı. 25 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK’da ve MTA’da greve başlayacağız. Ancak, grev kararını en az 6 işgünü önce karşı tarafa bildirmek zorundayız. Bayram tatili ve idari tatil olasılığını da dikkate aldığımızda en uygun tarih olarak 6 Ağustos 2019 tarihi görünüyor. Gönül ister ki hiç bunlara gerek kalmasın ve toplu iş sözleşmelerimiz en kısa zamanda imzalansın. Başkanlar Kurulu kararlarımız doğrultusunda 23 Temmuz 2019 Salı günü, TTK ve MTA’da tüm işyerlerimizde arkadaşlarımızla bilgilendirme toplantısı yaptık ve bu süreci anlattık. İlerleyen günlerde tüm Başkanlar Kurulu üyelerimizle topluca iş yerlerimizi ziyaret edecek gelişmeler hakkında işçi arkadaşlarımıza bilgi vereceğiz.”

    KRİZİ BİZ ÇIKARMADIK

    Kamu Çerçeve Anlaşması’nın hâlâ imzalanmamış olmasının çalışma yaşamını huzursuz ettiğine dikkat çeken Yeşil, “Hükümetin en kısa zamanda yeni ücret teklifini vermesini bekliyoruz. Önceki teklifi tartışmaya değer bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.Ekonomik krizi biz çıkartmadık, biz işimizi yapıyor, borçlarımızı ödüyoruz. Biz üretmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Biz, yeraltında doğaya karşı savaşarak rızkımızı kazanıyor, ülkemize ve milletimize katkı veriyoruz. Bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek isteyenler ve bizi greve mecbur bırakanlar, ülkemizin ve milletimizin geleceği ile oynamış olurlar” diye konuştu.

    MTA'DA ÜCRETLER YÜKSELTİLSİN

    Yeşil hükümete şu sözlerle seslendi:

    "Bizi enflasyona ezdirmeyin diyoruz.TTK’da yerüstünde ve MTA’da düşük ücretle çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinin yükseltilmesini ve eşit işe eşit ücret uygulanmasını istiyoruz.Yeraltında ücret grupları arasında düzenleme yapalım diyoruz. Bunlar karşılanamayacak talepler değildir.73 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında birlik ve beraberliğimizi sürdürecek, üyelerimizin mevcut kazanımlarından en küçük bir taviz vermeyecek ve bugün içinde bulunduğumuz koşullarda haklı ve meşru taleplerimiz için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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