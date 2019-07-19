GMİS, ‘kriz dayatması’na karşı grev hazırlıklarına başlıyor

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada “TİS görüşmelerinde ekonomik krizin faturasını maden işçilerine ödetmek isteyen dayatmalarla sözleşmelerin masada bitirilemeyeceği izlenimi edinen Başkanlar Kurulumuz, grev hazırlıklarına başlama kararı almıştır” denildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Zonguldak’ta Sendika Genel Merkezi’nde toplandı. Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında yapılan toplantının tek gündem maddesi toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri oldu.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde “Yeraltında çalışan arkadaşlarımıza yasal hakları olan en az 2 asgari ücretin uygulanmaması ve sıfır zam önerilmesi, denge ödeneğinin ödenmemesi, harici servislerde ve MTA’da düşük ücretlerle çalışan arkadaşlarımıza açlık sınırındaki ücretlerin dayatılması gibi ekonomik krizin faturasını maden işçilerine ödetmek isteyen dayatmalarla bu sözleşmelerin masada bitirilemeyeceği izlenimi edinen Başkanlar Kurulumuz, grev hazırlıklarına başlama kararı almıştır” denildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Hakan Yeşil, Ankara’da Türk-İş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Zonguldak milletvekilleriyle yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi verdi.

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar şöyle: