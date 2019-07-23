Madencilerden hükümete ‘grev’ uyarısı

Genel Maden İşçileri Sendikasının örgütlü olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumuna (MTA) bağlı tüm işyerlerinde bildiri okunarak, hükümetin kamu sözleşmelerindeki tutumuna tepki gösterildi.

İşyerlerinde okunan bildiride, sözleşmenin seçimler nedeniyle uzadığını, hükümetin gecikmeli olarak sunduğu teklifte 3 bin 500 TL altında ücret alanlara 60 TL seyyanen ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önerdiği bildirildi.

Hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, ekonomik krizin faturasını işçilere kesmek için bahane arandığına dikkat çekildi.

Bildiride, “Eğer Hükümet sesimizi duymaz ise sendikamız öncülüğünde yeni eylem ve etkinliklerle sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Sonuç itibariyle TTK ve MTA’da yasal görüşme sürecimizin son günü olan 25 Ağustos 2019 tarihinde grevimizi başlatacak şekilde hazırlıklarımızı tamamlayacağız” uyarısı yapıldı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)