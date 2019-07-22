22 Temmuz 2019 04:50

Pamukova tren faciasından ders alınmadı, acılar büyüdü

Pamukova’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren kazasının üzerinden 15 yıl geçti ancak bu kazadan hiçbir ders çıkarılmadı, demir yolunda yeni ölümler yaşanmaya devam etti.

Pamukova tren faciasından ders alınmadı, acılar büyüdü

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Derya KAYA
    Ankara

    22 Temmuz 2004 günü yaşanan 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin yaralandığı Pamukova hızlı tren kazasının üzerinden 15 yıl geçti. Kazadan kısa süre önce bilim insanlarının, meslek odaları ve sendikaların uyarıları görmezden gelinerek büyük reklamlarla o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın hareket sinyalini vermesiyle seferlerine başlayan hızlı tren, Pamukova’da 41 kişiye mezar oldu. Ancak 15 yıllık süreçte demir yollarında ölümlü kazalar yaşanmaya devam etti, bu kazadan ders çıkarılmadı. Kaza sonrası cezalar en alt düzeydeki personele kesilirken, kurumun yöneticileri hiçbir sorumluluk almadı, demir yollarında özelleştirme uygulamaları devam etti, gerekli bakım ve onarımlar yapılmadı, personel eksiklikleri, sinyalizasyon sistemleri tamamlanmadı. Pamukova tren kazasının 15. yıldönümünde Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş ile Pamukova tren kazası ve sonraki süreçte demiryollarında yaşanan gelişmeleri konuştuk.

    İKTİDAR KENDİ BÜROKRATLARINI KORUDU

    Bektaş, 1950’li yılardan itibaren ulaşımda tercihin karayolları yönüne çevrilmesiyle demiryollarının ikinci plana atıldığını, yatırım yapılmadığını, gelişen teknoloji, işletim ve sinyalizasyon sisteminin uygulanmadığını belirterek, AKP hükümetinin de aynı politikaları devam ettirdiğini söyledi. Bektaş, “2000’li yılların başında AKP ile birlikte iyileştirme yapılıyormuş gibi gösterildi, hızlı trenle sahneye çıkıldı. Bu şekilde tren işletilmesinin facialara neden olabileceğini bütün yetkililere bildirdik ancak uyarılarımız dikkate alınmadı ve Pamukova’da 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir kaza yaşandı. Trenlerin hızlandırılmasının koşulları vardır ve bu koşullar yerine getirilmezse Pamukova’daki gibi facialar yaşanır” dedi. Siyasi iktidarın kendi bürokratlarına sahip çıktığını, bilirkişi raporunun 8’de 4 oranında TCDD’nin hatalı olduğunu söylemesine rağmen hiçbir işlem yapılmadığını belirten Bektaş, “Genel müdür korumaya alındı. 2 makinist bir yıla yakın hapis yattı, AKP bu olaydan ders çıkarmadı, bildiğini okudu” dedi.

    BİLİM VE TEKNOLOJİ OLMADIĞI SÜRECE YENİ FACİALAR YAŞARIZ

    Pamukova’dan bu tarafa siyasi iktidarın uygulamalarında, bakış açısında, TCDD’nin yönetsel açıdan ele alınmasında hiçbir değişikliğin olmadığını söyleyen Bektaş, özellikle seçim öncesi dönemlerde siyasi iktidarın kendi çıkarları doğrultusunda demiryollarını siyasi araç olarak kullandığını kaydetti. Pamukova sonrası 15 yılda demir yolu tarihinde görülmemiş kazaların yaşanmaya devam ettiğini belirten Bektaş, “Kütahya’da 9, Gebze Tavşancıl’da 8, Çorlu’da 25, en son Ankara’da 9 kişi yaşamını yitirdi. Kurum liyakatsız atamalarla doldurulduğu için ağır kazalar yaşıyoruz. Bu anlayış devam ettiği ve yatırımlar bilim ve teknolojiden uzak olduğu sürece yeni faciaları yaşarız” dedi. Pamukova ve Çorlu kazalarının araştırılmasında dosyaları kapatma anlayışının hakim olduğunu kaydeden Bektaş, “Bilirkişi, kurumun isteği üzerine her türlü raporu yazıyor. Çorlu’da da, Pamukova’da da en alt düzeydekilere verildi cezalar. Hatalara böyle yaklaştığımız, bilirkişi böyle davrandığı sürece yeni kazaları bekleriz” dedi.

    ÖNCELİKLE VAR OLAN DEMİRYOLLARI ELDEN GEÇİRİLMELİ

    Bektaş, ucuz, güvenli olması ve aynı zamanda çok fazla insanın taşınmasını sağlaması açısından demiryollarının tüm dünyada insanların ulaşım tercihlerinin başında geldiğini belirtti. Bektaş, öncelikle var olan demiryollarının elden geçirilmesi, sinyalizasyonla donatılması, araç-gereç, personel bakımından tamamlanması ve sonrasında hızlı tren çalışmalarının artırılması gerektiğini söyledi.  Bektaş, “Hızlı trende teknolojinin işletim kuralları ne ise onları uygulayalım, kurallar uygulandığında kazalar da olmayacaktır, bazı yapılması gerekenleri ihmal ederseniz kazalarla karşılaşıyorsunuz. Kendi insanımız için bir şey yapmak istiyorsak bu demiryollarını peşkeş çekerek olmaz, bu şekilde kazalar devam edecektir” dedi.

    ÖZELLEŞTİRME YASASI ÇÖPE ATILMALI

    Demiryollarının bir bilim alanı olduğunu belirten Bektaş, güvenli demir yolu ulaşımı için önerilerini paylaştı. Bektaş, “Öncelikle özelleştirme yasası çöpe atılmalı, liyakat esaslı yönetim anlayışı hakim olmalı. Siyasiler demiryollarından elini çekmeli, elleri değdiğinde kurum zarar görüyor, vatandaş zarar görüyor. Dünyadaki demiryollarında olması gerekenler uygulanmalı” dedi.

    ÖZELLEŞTİRMELER SORUNLARI İKİYE KATLADI

    Demiryollarında yaşanan olumsuz gelişmelerde özelleştirme uygulamalarına dikkat çeken Bektaş, 2013 yılında çıkan demir yolu ulaşımının serbestleştirilmesi yasası ile demiryollarının çöküşünün hazırlandığını ve demiryollarının devletin tekelinden çıktığını söyledi. Bektaş, Türkiye’nin Kanada, İngiltere, Amerika gibi ülkelerin geçmişte kullandığı ve geri adım attığı projeleri uygulamaya çalıştığını belirterek, “Dünyanın zararlı örneklerini alıyoruz. Sendika olarak çok uğraş verdik bu yasa çıkmasın diye. ‘Demiryolları gelişecek’, ‘Rekabet, teknoloji’ dediler. Uyarılarımız dinlenmedi, var olan sorunları ikiye katladı”.

    ‘KAR, HIRS, ŞOV’ ANLAYIŞI

    Kendisi de 40 yıllık demiryolcu olan Bektaş, 90’lı yıllarda demir yolcuların tek önceliğinin güvenlik olduğunu söyledi. Bektaş, “Bizim olmazsa olmaz kurallarımız, anayasamız vardı, seyrüsefer talimatnamesi diyoruz ona. Demiryolları okulunda ‘Her satırı kanla yazılı. Asla taviz vermeyin’ derlerdi. Özelleştirme mantığıyla, liyakatsız atamalar, şov amaçlı yatırımlar yapıldıktan sonra ‘Önce kar, hırs, şov’ anlayışı demir yollarında hayatımıza girdi. Özelleştirmelerin belki de en fazla zarar verdiği kurumlardan biri demiryolları. Demiryollarında özel sektörün yeri yok, devletin tekelinde olmalı” dedi.

    ÖNCEKİ HABER

    Seçeneksiz değiliz
    SONRAKİ HABER

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Eşeğin sigortası mı olur?

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Vitrin

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Kamuda TİS süreci

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Şampiyon Cezayir, 'La Casa Del Muradiye'ye karşı!

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    İlhan Başgöz'ün Güre'de halk bilimi yaz okulu

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    İnkârın kör kuyusundaki esaret ve linç!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    İşe dair yeni trend: Biz biliyoruz da mı yapıyoruz?

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Zamanı ne zaman?

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Dostum dostum güzel dostum...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Islık

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    2 çocuk, 33 can, gerisi yalan

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Amerikan yaşam tarzı

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Düşük doz radyasyon, p53 mutasyonları ve kanser

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kemal Tahir sinemada

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Şeytani anayasalar’ meselesi (1)

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Sancılı ozanın son isteği
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Doç. Dr. Tuna Altınel: Bir arpa boyu yol gidebilmişsem ne mutlu
    Doç. Dr. Tuna Altınel: Bir arpa boyu yol gidebilmişsem ne mutlu

    “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerden olan ve tutuklanan Doç. Dr. Tuna Altınel, imzaladığı bildiriyle ilgili "Parçası olmaktan gurur duyuyorum" diyor.

    Pamukova tren faciasından ders alınmadı, acılar büyüdü
    Pamukova tren faciasından ders alınmadı, acılar büyüdü

    Pamukova’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren kazasının üzerinden 15 yıl geçti ancak bu kazadan hiçbir ders çıkarılmadı, demir yolunda yeni ölümler yaşanmaya devam etti.

    Dünya Turu | Porto Riko: Hapishanedeki ülkede isyan
    Dünya Turu | Porto Riko: Hapishanedeki ülkede isyan

    Bu hafta Porto Riko isyanına, Koreli işçilerin grevine, Ekvador’un her haliyle güzel kadınlarına, Venezuela’dan İspanya’ya ulaşan bir insanlık suçuna ve Arjantinli kayıpların hatırasına uğruyoruz.

    "Batı, İran’ı hafife almamalı"
    "Batı, İran’ı hafife almamalı"

    Batı ülkeleriyle İran arasındaki tanker gerilimi geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerle yeni bir boyut aldı. Arap basınındaki yazılarda Batı’nın İran’ı hafife almaması gerektiği yorumları

    İZENERJİ sözleşmesinde işçinin iradesi öne çıktı
    İZENERJİ sözleşmesinde işçinin iradesi öne çıktı

    İZENERJİ sözleşmesinde ücretlerde ve sosyal haklarda kazanım elde edildi. KHK ile geçişi yapılan işçiler de sözleşmeye girdi.

    Seçeneksiz değiliz
    Seçeneksiz değiliz

    TCDD’de çalışan bir demiryolu işçisi Evrensel'e yazdı: Oyalamaya, ötelemeye çalışma çabası ve mecbur kalınınca da günü kurtaran ama yarınları feda eden yaklaşımlardan kurtulmalıyız.

    Güvenlik soruşturması nedir?
    Güvenlik soruşturması nedir?

    Güvenlik soruşturması mağdurları Evrensel'e yazdı: Milletvekillerini, Adalet Bakanlığı yetkililerini, insan hakları komisyonlarını, hukuk kuruluşlarını yanımızda olmaya çağırıyoz.

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da
    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin hükümetin davetiyle Ankara'ya geldiği ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceği duyuruldu.

    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Gençlik kampının enerjisini okullara, işyerlerine taşıma zamanı
    Gençlik kampının enerjisini okullara, işyerlerine taşıma zamanı
    17. Gençlik Yaz Kampı: Gençler atölyelerde üretti, tartıştı, paylaştı ve eğlendi
    17. Gençlik Yaz Kampı: Gençler atölyelerde üretti, tartıştı, paylaştı ve eğlendi
    GÜNCELLENDİ
    Ukrayna'daki erken genel seçimde Zelenskiy'in partisi açık ara birinci
    Ukrayna'daki erken genel seçimde Zelenskiy'in partisi açık ara birinci

    Ukrayna'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi en çok oyu aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 2 ölü, 5 kayıp
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 2 ölü, 5 kayıp

    Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları bugünlük sona erdi.

    Dersim’de ‘Tunç Eli’ kırımı
    Dersim’de ‘Tunç Eli’ kırımı

    Nevzat Onaran, "Dersim mi Tunceli mi" tartışmasını tarihsel belgelerin tanıklığına başvurarak inceliyor ve meselenin sembolik bir isim tartışmasının ötesinde olduğunu vurguluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Yavuz Oğhan'ın Sputnik'teki iki programı kaldırıldı. Gazeteci Zafer Arapkirli de RS FM ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    Yahya Kaptan halkı: Tramvay güzargahı halkın görüşü alınarak belirlenmeli
    Yahya Kaptan halkı: Tramvay güzargahı halkın görüşü alınarak belirlenmeli

    Yahya Kaptan Mahallesi halkı, tramvay güzergahının yürüyüş yolu olarak kullandıkları alandan geçme ihtimali üzerine bir araya geldi.

    Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor
    Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor

    Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi olayının üzerinden 4 yıl geçti. Davanın avukatı Hüseyin Akay, dosyanın "faili meçhule" doğru ilerlediğini söyledi.

    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar
    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinde üç yeni atama yapıldı.

    İstanbul’da mültecilere operasyon: Mülteciler evlere ve atölyelere kapandı
    İstanbul’da mültecilere operasyon: Mülteciler evlere ve atölyelere kapandı

    İstanbul’un çeşitli ilçelerinde mültecilere dönük operasyonlar düzenleniyor. Geri gönderme korkusu yaşayan mülteciler evlerinden, iş yerlerinden dışarı çıkamaz hale geldi.

    Avrupa siyasetçileri demokrasiye karşı
    Avrupa siyasetçileri demokrasiye karşı

    Avrupa’nın gündeminde geçtiğimiz hafta ticari anlaşmalar, mültecilere engeller ve meclis kapatma tehditleri vardı.

    İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam
    İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam

    Mahkeme kararı uygulanana kadar direnişlerini sürdüreceklerini ifade eden Sibaş işçileri, “Biz direnişi mahkemede kazanmak için değil iş başı yapmak için verdik” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

    Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe polis saldırdı. HDP’li ve CHP'li milletvekilleri yaralanırken, 23 kişi gözaltına alındı.

    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı
    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı

    Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonrası yaşanan daralmanın ardından FOX Haber 3 isimle yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar

    İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından İran’ın maslahatgüzarı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve nota verildi.

    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"
    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"

    "Bakur" belgeselinin yönetmenleri Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel ile dayanışma amacıyla Taksim Hill Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar

    Suruç Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 kişi, Türkiye'nin pek çok ilinde anıldı: Adaleti 4 yıldır sokaklarda arıyoruz, onlar için adaleti bulana kadar buradayız.

    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi
    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi

    Sendikalaştıkları için işten atılan ve 459 gündür direnişte olan Cargill işçileri, işe iade davasını kazanmasına rağmen iş başı yaptırılmıyor. İşçiler direnişini fabrika önünde sürdürüyor.