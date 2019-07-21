Gümüşhane'de kentin üst yamacına dökülen tonlarca hafriyat halkı korkutuyor

Gümüşhane’de hastane güçlendirme çalışması için alınan taş ve topraktan oluşan tonlarca hafriyat, döküldüğü kentin üst bölümündeki yamaçta dağ oluşturdu. Eğimli yamaca 3 aydır dökülen yaklaşık 30 bin kamyon hafriyatın kayarak kent üzerine düşmesi endişesi doğdu.

Hafriyat dökülen alanın 500 metre aşağısında yer alan Karşıyaka Mahallesi halkı korku içerisinde evlerinde kaldıklarını belirterek, önlem alınmasını istiyor. Mahalle halkı, yüzde 43 eğimli araziye dökülen hafriyatın döküm belgesindeki yerle dökülen yerin farklı olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“1 MİLYON TONUN ÜZERİNDE HAFRİYAT DÖKÜLDÜ”

Hastane inşaatından çıkan hafriyatın yerleşim alanlarının üzerine depolandığını belirten Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, kentin yeşil alan olarak bilinen bölgesine bir milyon tonun üzerinde hafriyat döküldüğünü iddia etti. Ay, “Hafriyat dökülen alan maden aramaları nedeniyle altı oyulmuştur ve buradan çıkan sular 3-5 metreyi bulabiliyor. Bu dağın oynama riski vardı. Dağın üzerine bir milyon tona yakın hafriyat dökülmüştür. Taşınan hafriyatın izin belgesinde gösterilen adreste dökülen sahadaki adresle tutmamaktadır” dedi.

“ARAZİ YÜZDE 43 EĞİMLİ”

Jeoloji mühendislerinden aldığı bilgiye göre dağın eğiminin yüzde 43 olduğunu kaydeden Ay, “Dökülen hafriyattaki kayaların evlerimize düşme riski olduğunu gösteriyor. Bu olay bugün olmayabilir ama 3-5 yıl içerisinde bu felaket gerçekleşebilir. Suç duyurusunda bulunduk. Bu hafriyatın organize sanayi bölgesine dökülmesi istedik. Dökümü yaptıran proje müdürünün izin belgesine baktığımız da ise adresin farklı bir yer olduğunu gördük. İzin belgesindeki adres ile döküm yapılan adres birbirini tutmuyor” diye konuştu. TEMA Gümüşhane İl Temsilcisi Yusuf Oral da Karşıyaka Tabiat Parkı'nın hemen yakınında bir bölgede hafriyat dökümü gerçekleştiğini belirterek bu durumun risk oluşturduğunu söyledi. (Gümüşhane/DHA)

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