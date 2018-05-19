İstanbul'da 'Hafriyat kamyonu terörü' sürüyor

İstanbul'da hafriyat kamyonları terör estirmeye devam ediyor. Ümraniye'de bir otomobil bariyere sıkıştı. Sultanbeyli'de üst geçit zarar gördü.

İstanbul'da şehir içerisindeki hafriyat kamyonlarının yarattığı ölümlü kazalara varan sorunlar devam ediyor. Bugün Ümraniye'de bir otomobil, hafriyat kamyonu tarafından bariyere sıkıştırıldı ve 2 kişi yaralandı. Sultanbeyli'de ise damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.

ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİ YARALANDI

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan Şile Otoyolu Ümraniye istikametine gitmekte olan Göksel Çelik idaresindeki 33 DPR 23 plakalı hafriyat kamyonu ve aynı yönde gitmekte olan 34 ZA 6444 plakalı otomobil, bağlantı yolu virajında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerler ve kamyon arasında kalan otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.

KAMYON ÜST GEÇİDE TAKILDI

Fotoğraf: DHA

Sultanbeyli ilçesindeki kaza ise saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Damperi açık ilerleyen Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken ekipler enkazı kaldırma çalışmasına başladı. Her gün onlarca kişinin kullandığı üst geçitte de hasar oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından damper indirilerek yol temizlendi.

'HAFRİYAT TERÖRÜ'

Kuzey Ormanları Savunması, Ağustos 2017'de resmi rakamlara dayanarak yaptığı açıklamada 1 yılda 25 kişinin hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalar sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise Kasım 2016'da yalnızca İstanbul’da 1 yılda beşten fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan hafriyat kamyonlarını Meclis gündemine taşımıştı.

Söz konusu süreçte sadece Kadıköy ilçesinde 5 vatandaş hayatını kaybetti. Minibüs Yolunda Hüseyin Özbudak, Yoğurtçu Parkı’nda İdil Dere, Suadiye’de Ayşe Altın, Moda’da Özge Kandemir, Erenköy’de ise Mehmet Demirkaya hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 15:44

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