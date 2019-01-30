Bir yılda 253 kişi, hafriyat kamyonu nedeniyle can verdi

Hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ailesi, hafriyat kamyonlarına ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre, 2018’de Türkiye’de 253 kişi, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin karıştığı kazalarda hayatını kaybetti. 2017’de 141 kişi hayatını kaybetmişti.

2016 yılında Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki yürüyüş yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin ailesi, ‘Türkiye ve İstanbul Hafriyat Kamyonu+Beton Mikseri Can Kaybı raporu’ hazırladı. Rapora göre 2018 yılında Türkiye’de hafriyat kamyonu ve beton mikseri ile 253 kişi hayatını kaybetti, 943 kişi de yaralandı. 253 ölümün 22’si İstanbul’da gerçekleşti. 22 kişiden 15’i hafriyat kamyonunun karıştığı olaylarda hayatını kaybetti.

ÖLÜMLERDE BİR YILDA YÜZDE 80 ARTIŞ!

Raporda dikkat çekici noktalardan biri Türkiye’de hafriyat kamyonu ve beton mikseri ile can kaybı sayısında 2017’ye göre yüzde 80 artış görülmesi oldu. 2017 yılında 141 kişi hayatını kaybetmişti. Yine rapora göre, faaliyetine ve trafikteki seyrine kamu denetiminde izin verilen hafriyat kamyonu ve beton mikseri ile yaşanan 253 can kaybı dışında 2018’de kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalarda ve kamu araçları ile 274 kişi hayatını kaybetti.

“KAMU GÖREVLİLERİ DE YARGILANMALI”

Raporun sonuç ve öneriler bölümünde şu ifadeler yer aldı: