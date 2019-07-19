İzmir'de EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği kuruldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği, İstanbul, Gebze, Bilecik ve Bursa’nın ardından İzmir Bayraklı’da kuruldu. Derneğin İzmir Başkanlığını Doğan Türker üstlenirken, yönetim kurulu 9 kişiden oluştu.

İzmir EYT-SYD yönetim kurulu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için dernek başkanı Doğan Türker ve yönetim kurulu üyeleri dernek binasında bir araya geldi. Dernek yönetimi Sayman Serap Yıldırımkanlı, sekreter Ülkü Sezgin, Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kaynar, Denetim Kurulu Üyeleri Nusret Gerçek, Burhan Ağbulak ve üyeler; Mustafa Çetinkaya, Hatice Güncan, Neslihan Çaparlı’dan oluşurken toplantıya EYT SYDD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı da katıldı.

“20 ŞEHİRDE DE KURULACAK”

Türker, hak mücadelelerini yasal bir çatı altında yürütmek adına yeni ve radikal kararlar aldıklarını belirterek, “EYT—STAJ-ABO (aylık bağlama oranları) mağdurları ve bu mücadelede geleceğimiz, gençlerimiz ve çocuklarımızın hak mücadelelerini yasal bir çatı altında yürütmek adına Genel başkanımız Gönül Boran Özüpak önderliğinde yönetim kurulu ve 52 il temsilcisinin katılımı ile yapılan toplantıda; fedarasyonlaşma kararı alındı. Bu bağlamda 5 ilde dernek kurulum işlemleri tamamlanmış olup, yaklaşık 20 şehirde de kurulum çalışmaları başlamıştır” dedi.

İZMİR’DE TEK DERNEK OLACAK

İzmir’de tek dernek olduklarına dikkat çeken Türker; “Kurulan ve 10 Temmuz 2019’da Tüzüğü onaylanarak resmi statüye kavuşan İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin, İzmir bölgesinde başka şubesi ve temsilciliği bulunmamaktadır. Temsilcilikler açıldıkça duyurular derneğimiz tarafından yapılacaktır” diye konuştu.

“EMEĞİMİZİN DAVASINI SAVUNUYORUZ”

Türker, “Bizlerin siyasi bir yönü yoktur. Sadece ekmeğimizin, emeğimizin davasını savunuyoruz. Ancak bizim işimizi de siyasiler çözecektir. Onun için her zaman yanımızda olanın, bizleri destekleyenlerin ve hakkımızı verecek olanların yanında olacağımızı milyonlarca kez dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bizler erken emeklilik ve devletimizden ekstra bir şey istemiyoruz, işe başladığımız zaman bizlerle yapılan sözleşmeye, anlaşmaya sadık kalınmasını ve hakkımız olanı istiyoruz” diye devan eden Türker, EYT’lileri, İzmirlileri; birlik olmak, bir olmak için derneğe üye olmaya davet etti. (İzmir/EVRENSEL)

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