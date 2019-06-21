EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği: Hakkın, haklıya iadesidir talebimiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Gönül Boran Özüpak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Kazanılmış olan hakkı korumak, sahibine teslim etmek hukuk devleti olmanın gereğidir. Hakkın, haklıya iadesidir talebimiz” denildi.

"HAKKIN, HAKLIYA İADESİDİR TALEBİMİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz hakkın için oyunu geçerli kullan. EYT, devlet eliyle anayasal hakkımızın gasbedilmesiyle yaratılan mağduriyetin adıdır. Hak, birilerinin ihsanı değildir. Hak, sadaka değildir. Hak, hak edilmişin karşılığıdır. Hakkın, haklıya iadesidir talebimiz. Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar. Üstüne erken emeklilik istiyorlar ve bütçe yük söylemleri ile mücadelemizi algı yaratıyorlar. Oysa; kazanılmış olan hakkı korumak, sahibine teslim etmek hukuk devleti olmanın gereğidir. Emekli olabilmek, emekli olunca da kimseye muhtaç olmadan insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam sürdürmek, anayasayla güvence altındadır. Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istemek anayasal bir haktır. Anayasal hakkımızı gasbetmeye devam ettikleri sürece, yaklaşan İstanbul yerel seçimi ile birlikte en güzel tepkimiz, demokratik hakkımızı kullanırken; sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır. Bizim derdimiz geçimle ve önce hakkım diyeceğiz. Lütfen; söz hakkınız olabilmesi için oylarınızı geçerli kullanmanızın öneminin altını çiziyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)