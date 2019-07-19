19 Temmuz 2019 13:08

Gazeteci Adnan Bilen: Paylaşımım hakaret değil, eleştiridir

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla yargılanan Gazeteci Bilen, sosyal medya paylaşımlarının "hakaret" değil, "eleştiri" olduğunu söyledi.

Gazeteci Adnan Bilen: Paylaşımım hakaret değil, eleştiridir

Fotoğraf: MA

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    "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılanan Gazeteci Adnan Bilen, sosyal medyada yaptığı paylaşımların “hakaret” değil, “eleştiri” olduğunu belirterek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde devleti yönetenlerin yasal zırhlarla korunduğu başka bir ülke yoktur” dedi.

    "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında dava açılan Gazeteci Adnan Bilen bugün hakim karşısına çıktı. Van 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Bilen ve avukatı Haşem Baygümüş katıldı.

    KÖŞE YAZISI PAYLAŞMAK SUÇ SAYILDI

    Fecebook sayfasında Birgün gazetesinin Berkin Elvan'ın fotoğrafının altına yazılan "Kaşların Karası", Soma'da hayatını kaybeden madencilerin fotoğraflarının bulunduğu karenin altına yazılan "Kömür Karası" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yer aldığı fotoğrafın altına yazılan "Yüz Karası" başlığıyla T24 yazarı Hakan Aksay'ın yazdığı ve içerisinde "faşoağa" görselinin bulunduğu yazıyı paylaşan Bilen'e “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla iki kez cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.  

    "YAPTIĞIM PAYLAŞIMLAR ELEŞTİRİDİR"

    Mahkemede savunma yapan Bilen, iki paylaşımı da kendisinin yaptığı, ancak içerisinde kişiye hakaret sayılabilecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Hem Cumhurbaşkanı hem parti genel başkanı olan biri hakkında yazılan yazıların paylaşılmasının hakaret değil, eleştiri olduğunu ifade eden Bilen, "Söz konusu manşet ve köşe yazısı, yayımlandığı tarihten bugüne kadar neredeyse sayısı milyonu aşan kişi tarafından paylaşıldı. Sadece sosyal medya değil, yüzlerce site yazıyı ve manşeti kendi sitelerine taşıdı. Peki milyonlarca insan hakkında suç duyurusunda mı bulunacaksınız? Bu mümkün mü? Suç unsuru olarak iddianameye konulan bu iki haberi ne yazmak ne yayınlamak ne de paylaşmak suç değildir, olmamalıdır” dedi.

    "PAYLAŞIMLARIMIN ARKASINDAYIM"

    Son 3 yılda "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla neredeyse 50 binden fazla kişinin soruşturma geçirdiğini söyleyen Bilen, savunmasına şöyle devam etti: “Son verilere bakıldığında şu ana kadar 68 bin kişi bu suçtan soruşturma geçirmiş, 5 bine yakın kişi mahkumiyetle karşılaşmış, yine onlarca gazeteciye cezalar verilip cezaları onanmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde devleti yönetenlerin yasal zırhlarla korunduğu başka bir ülke yoktur. Paylaşımların üzerinden 4-5 yıl geçtikten sonra insanlara dava açılması düşündürücü; ama aynı zamanda ülkenin nereye doğru gittiğinin de bir göstergesidir. Ben bu yazıların suç olmadığını düşünüyor, paylaşımlarımın arkasında duruyor ve bana verilecek herhangi bir ceza için erteleme veya hükmün geri bırakılmasını istemiyorum.”  

    DURUŞMA 8 KASIM'A ERTELENDİ

    Ardından söz alan Avukat Haşem Baygümüş ise, "Türkiye, insan hakları ve hukuk karnesi açısından dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer alıyor. Ceza kanununda 'hakaret' düzenlemesi olduğu halde Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu kez de özel olarak 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu yasalara eklendi. Ülkenin içerisinde bulunduğu bu durumdan kurtulması için artık böylesi davaların açılmaması gerekiyor. Müvekkilimin beraatını istiyorum" dedi.

    Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 8 Kasım’a erteledi. (Van/MA)

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