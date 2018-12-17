Görevden alınan öğretmen: İyi niyete böyle karşılık verilir mi?

Öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için görevinden alınan ücretli öğretmen Selvan Erek, insani bir paylaşımın bu kadar çarpıtılmasına tepki göstererek, "Bir öğretmenin iyi niyetine bu kadar kötü karşılık verilir mi?" dedi.

Muş'un Korkut ilçesi Çınarardı köyüne bağlı Çakırlı mezrasında bulunan ilköğretim okulunda öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasının fotoğrafını çekip, "Şartlarımız ne kadar zor olsa da sol cebimizden umudumuzu eksik etmeyeceğiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmen Selvan Erek, görevden alınmıştı. Selvan Erek, paylaşımının ardından yaşananlara ilişkin MA'dan Adnan Bilen'e konuştu.

Yaptığı paylaşımın tamamen insani bir paylaşım olduğunu söyleyen Erek, yaptığı paylaşımın çok farklı noktalara çekilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. O tepkilerden sonra büyük bir çıkmazın içerisine sürüklendiğini ifade eden Erek, "Bu kadar insani bir durum bu kadar nasıl çarpıtıldı bilmiyorum. Bir öğretmenin bu iyi niyetine bu kadar kötü bir karşılık verilir mi? Evet okulda çok eksikliklerimiz var. Öğrencilerimizin de çok eksiklikleri var. Türkiye'nin her yerinden öğretmenler bu tür yardımlaşma çağrılarını yapıyor ve karşılık da buluyor. Ama ben yapınca çok farklı yerlere çekildi. Üstelik ben bu paylaşımı kendi sayfamda yaptım ve en azından çocukların bu ihtiyacı giderilir diye düşündüm. Ben ücretli çalışan bir öğretmenim ve bu sıkıntıları karşılayamayacak durumdayım" dedi.

'PAYLAŞIM İÇİN AİLEDEN İZİN İSTEDİM'

Fotoğrafı paylaştıktan sonra köyde elektriklerin kesildiğini ve bu yüzden bir müddet sosyal medyaya bakamadığını söyleyen Erek, yeniden elektrikler geldiğinde tartışmanın farklı yerlere çekilmesi karşısında şok olduğunu ifade etti. Paylaşımı yapmadan önce çocukların annesi ile görüştüğünü dile getiren Erek, "Annesi de bana 'çok iyi olur' dedi. Aile zaten izin vermeseydi böyle bir şey yapmazdım" ifadesinde bulundu.

'HAKSIZ VE HUKUKSUZ ŞEYLER YAZILDI'

Fotoğrafı paylaştığı gün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevinden alındığını aktaran Erek, "Bu fotoğrafla 'devletin adını kara çıkarmışım' suçlaması yaptılar bana. Benim asla öyle bir niyetim olmadı ki bu ailenin 19 çocuğu var ve bunlardan 5'i benim öğrencim. Bu çocuklar bazen kışın ortasında kısa kollu elbiselerle okula geliyordu. Ben de 'belki yardım edecek arkadaşlar çıkar' diye bunu paylaştım. Sonra gazetelerde beni farklı farklı örgütlerle ilişkilendirip haksız ve hukuksuz bir sürü şey yazıldı. Beni bu süreçte en çok inciten şey gazetelerin bu yazıları oldu. Bu durum beni çok yaraladı ve üzdü. Ben daha önce de bir çok bu şekilde paylaşım yaptım ve insanlar bir çok kentten yardım gönderdiler. O dönem hiçbir sıkıntı olmadı. Türkiye'nin her şehrinden insanlar bu tür paylaşımları yapıyorlar ve isabet de oluyor. Ama bir öğretmeni bir şeylerle ilişkilendirmek çok acı verdi" diye konuştu.

'İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BANA HAKARET ETTİ'

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün bu paylaşımdan sonra kendisine hakaretlerde bulunduğunu söyleyen Erek devamla yaşananlara ilişkin şunları aktardı: Bana birçok kez, "Terbiyesiz, sen adımızı kara çıkarmak için bunları yaptın" dedi. Yani ilçe milli eğitimi bile bir öğretmene böyle yaklaştı. Ne kadar söylediysem de niyetimi anlamadı. Ben paylaşımı yaptıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere çanta dağıtıldı, yine Kızılay aile ile görüştü. Bir çok kişi de köye gelerek çocuklara kırtasiye ve giyim malzemesi getirdi. Onlarca insan da çocuklar için eşya kargoya verdiler."

'ÖĞRENCİLERİM BANA SARILIP AĞLADILAR'

Okulda 2 ücretli öğretmen olduğunu ve ücra bir köy olduğu için kimsenin gitmek istemediğini vurgulayan Erek, "3 yıldır burada ücretli öğretmenlik yapıyorum. Çocuk gelişimi mezunuyum. Bu okula ve öğrencilere büyük bir emek verdim. Şuan o kadar üzülüyorum ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Görevden alınma kağıdım geldiğinde öğrencilerim bana sarılıp ağladılar. Bana; 'Gitme, öğretmenim bizi bırakma' dediler. Bu kadar emek verdiğim öğrencilerime ve okuluma veda etmek çok acıttı beni. En acısı öğrencilerimden ayrılmak. Bu beni çok yaraladı. Bir daha geri döner miyim bilmiyorum ama o kadar çok yıprandım ki, bir süre kendimi toparlamam lazım. Bu kadar masumca bir şey için daha fazla yıpranmak ve incinmek istemiyorum" diye belirtti. Bu paylaşımın siyasi tartışmalardan arındırılması gerektiğini ifade eden Erek, tekrar okula dönmek ve öğrencilerine kavuşmak istediğini sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)

GÖREVDEN ALINAN ÖĞRETMEN MECLİS GÜNDEMİNDE

HDP'li Şevin Coşkun, öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için görevinden alınan ücretli öğretmen Selvan Erek'in durumunu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sordu.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Muş'un Korkut ilçesi Çınarardı köyüne bağlı Çakırlı mezrasında bulunan ilköğretim okulunda öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasının fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı için görevden alınan ücretli öğretmen Selvan Erek'i Meclis gündemine taşıdı. HDP'li Coşkun, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

HDP'li Coşkun önergesinde, "Selvan öğretmen, amacının öğrencinin annesini onurlandırmak, mağdur durumda olan okulun toplam 24 öğrencisine sosyal medya aracılığıyla yardım etmek olduğunu belirtti. Selva öğretmen okuldaki tüm eksiklere rağmen eğitim öğretimi sürdürdüklerini belirtmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sorunların çözülmesi ve eksiklerin giderilmesi için sözlü olarak başvurduklarını ancak cevap alamadıklarını belirtmiştir. Ücretli öğretmenlik yapan Selvan Erek yaptığı paylaşımdan dolayı görevinden alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Coşkun'un Bakan Selçuk'un cevaplaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

■ Ücretli öğretmenlik yapan Selvan Erek hangi gerekçe ile görevden alınmıştır?

■ Muş ilinde kaç tane ücretli öğretmen çalışmaktadır?

■ Selvan Erek öğretmenin görevden alınmasının öğrenciler üzerindeki yarattığı etki nedir?

■ Korkut ilçesi Çınarardı Köyü Çakırlı Mezrası ilkokulunun eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaçların olduğu öğretmenler tarafından iletilmiştir. Bu konuda bir çalışma başlatılmış mıdır?

■ Ekonomik koşulların eğitim öğretime etkileri ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?

■ Atama bekleyen dört yüz bin öğretmen olmasına rağmen neden ücretli öğretmenler çalıştırılmaktadır?

■ Ücretli çalışan öğretmenlerin sosyal güvenceleri nelerdir?

■ Ücretli çalışan öğretmenler istenildiği zaman görevden alınmaktadır, bu durumun öğretmen ve öğrenci üzerindeki etkileri ile ilgili bakanlığınızın araştırması var mıdır? Yok ise yapmayı düşünüyor musunuz?" (HABER MERKEZİ)