Gazeteci Adnan Bilen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Vanâ€™da ifade vermek iÃ§in gittiÄŸi emniyette gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Gazeteci Adnan Bilen ifade iÅŸlemleri sonrasÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Van’da gazeteci Adnan Bilen’in eski ikameti sabah saatlerinde polisler tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±. Evde olmayan Bilen, avukatÄ± ile birlikte ifade vermek için gittiÄŸi TEM Åžube MüdürlüÄŸü’nde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek gözaltÄ±na alÄ±nan Bilen, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Öte yandan Van merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda 15 kiÅŸi daha gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda yerine kayyÄ±m atanan Özalp Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Handan BaÄŸcÄ± da bulunuyordu. GözaltÄ±na alÄ±nanlara sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± soruldu. Ä°fade iÅŸlemleri sonrasÄ± 15 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

ERZURUM’DA ÇOK SAYIDA EVE BASKIN

Erzurum merkez ve KarayazÄ± ilçelerinde de ev baskÄ±nlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Sait Kanmaz adlÄ± yurttaÅŸ Erzurum merkezde gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, KarayazÄ± ilçesinde ise Ümit Sönmez, Yakup ve Åžehmuz Bülbül ile Yunus ve AydÄ±n Seven isimli yurttaÅŸlar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± gerekçesi öÄŸrenilemeyen 6 kiÅŸi il ve ilçe emniyet müdürlüklerinde tutuluyor. (Van/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 20:59

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