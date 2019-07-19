Yargıdan Ankara'da 11 kentsel dönüşüm planına iptal kararı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 11 kentsel dönüşüm planına açtığı davalarda son bir haftada üst üste iptal kararları çıktı. İptal kararlarıyla Gölbaşı bölgesinde yer alan yaklaşık 30 milyon metrekarelik tarım arazisinin kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek yapılaşmaya açılmasına “Dur” denildi. İmrahor Vadisi’ni yapılaşmaya açan planı, Ankara 2. İdare Mahkemesini iptal ederken, ODTÜ’de Bilkent Şehir Hastanesi yolu için ise Ankara 9. İdare Mahkemesi çifte durdurma kararı verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Gölbaşı, Hacılar, Hallaçlı, Çankaya Karataş, Çayyolu, Etimesgut’un içinde yer aldığı kentsel dönüşüm ilan edilen 11 plan için Danıştay 6. Daire Başkanlığının üst üste iptal kararları verdiğini söyledi. Eymir’den Gölbaşı’na uzanan alanda tarım arazilerinin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini belirten Candan, “Bu alanları köylülerden nasıl aldılar? Ciddi bir mülkiyetin el değiştirmesi ve rant söz konusu” dedi.

MAHKEME: ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA UYULMAMIŞ"

Candan, "Bunlar Ankara’nın ekosistemini koruyacak alanlardı. Mahkeme kararlarında ‘Bunları planlamamışsınız, hiçbir üst ölçekli planan uymamışsınız, kentin gelişimine uymuyorsunuz’ diyerek kentsel dönüşümü iptal etti” dedi. İptal kararlarıyla birlikte bu alanlarının yeniden tarım arazisi olarak kullanıma açılmasının önemini vurgulayan Candan, “Artık Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu var. Gıdaya ulaşım sıkıntısının arttığı bir dönemde buralarda yeniden planlama yapmalı. Bu kararlar Ankara’nın yeniden onarımı için bir fırsat sunuyor” dedi.

"KANAL ANKARA PROJESİ SUYA DÜŞTÜ"

Son olarak Ankara’nın İmrahor Vadisi’ni yapılaşmaya açan plana açtıkları davanın Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu belirten Candan, “2016 yılında yapılan ilk plana ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararı almıştık. 2018’de yeniden yapılan plana da mahkeme ‘Yürütmeyi Durdurma’ verdi. Ankaralılar’ın nefes alacağı Şereflikoçhisar’dan başlayıp AOÇ’ye uzanan alanın içerisinde Ankara’ya çok yakın, sulak ve yeşil bir alan. Kanal Ankara projesi de suya düştü. Böylece yapılaşmaya açılmasından kurtulmuş oldu” diye konuştu. Candan, yeni iptal kararlarının da gelmesini beklediklerini belirtti.

ODTÜ YOLUNA ÇİFTE DURDURMA

ODTÜ’de Bilkent Şehir Hastanesi yolu davasında Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada “Yürütmeyi Durdurma” kararı veren Ankara 9. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada da benzer bir karar verdi. Mahkemenin davaları birleştirmeden inceleme yaptığını belirten Candan, “İki ayrı davada çifte durdurma kararı verdi. Bu kararla ODTÜ’de telafisi mümkün olmayan zararlar verildiği ve yaşanan hukuksuzluk gözler önüne serildi. Bölgede ODTÜ’lülerle birlikte ağaçlandırma yapılmalı” dedi.

REKTÖR KÖK VE GÖKÇEK’E SUÇ DUYURUSU

ODTÜ yolu için binlerce ağaç katledildiğini hatırlatan Candan, kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle ODTÜ Rektörü Verşan Kök ve dönemin belediye başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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