"İBB iştiraklerinin genel müdürleri istifalarını kurumlarına sundu" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerinin genel müdürlerinin Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin Alibeyköy'deki genel müdürlüğünde gerçekleştirdikleri toplantının ardından istifalarını kurumlarına sunduğu öne sürüldü. İBB bütçesinin yüzde 60’ını yöneten 29 iştirakın genel müdürlerinin yönetim kurullarındaki görevlerinden yarın istifa etmeleri bekleniyor.

T24’ün kulis bilgisine göre, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Faruk Kacır'ın çıkış işlemleri başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile akrabalık ilişkisi bulunan Göksel Gümüşdağ'ın da SPOR İstanbul A. Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdüğü belediye iştiraklerinde eleştirilerin odağını oluşturan diğer kişiler şöyleydi:

İstanbul Otobüs A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Hacımustafaoğlu.

İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Bulut.

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karalı.

KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Macit.

BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Kalkancı.

Metro İstanbul AŞ ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan.

İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Karaismailoğlu.

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlerinden istifa etmelerine rağmen belediyeye ait şirket yönetimlerinden ayrılmayan isimlere 2 Temmuz 2019 tarihinde çağrı yapmıştı. İmamoğlu belediye iştiraklerinden istifa etmeyen yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

İmamoğlu, “İstifa edenlerin iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler” demişti.

İmamoğlu: İstifa ettik diyenler hâlâ 10 iştirakin yönetim kurulu başkanı

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcıları istifa etti

İBB İŞTİRAKLERİ

-AĞAÇ VE PEYZAJ A.Ş.

-BELBİM A.Ş.

-BELTUR A.Ş.

-BİMTAŞ

-BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.

-ENERJİ A.Ş.

-HALK EKMEK A.Ş.

-GÜVEN SU A.Ş.

-HAMİDİYE A.Ş.

-İSTTELKOM A.Ş.

-İGDAŞ

-İSBAK A.Ş.

-İSFALT A.Ş.

-İSTGÜVEN A.Ş.

-İSPARK A.Ş.

-İMAR A.Ş.

-İSTAÇ A.Ş.

-İSTON A.Ş.

-İSYÖN A.Ş.

-İDTM A.Ş.

-KİPTAŞ

-KÜLTÜR A.Ş.

-MEDYA A.Ş.

-METRO İSTANBUL A.Ş.

-OTOBÜS A.Ş.

-ŞEHİR HATLARI A.Ş.

-İSPER A.Ş.

-SPOR İSTANBUL A.Ş.

-UGETAM

-ŞİŞLİ KÜLTÜR A.Ş. (HABER MERKEZİ)