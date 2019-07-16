16 Temmuz 2019 13:36
Bütçe açığı çığ gibi büyüyor: Yılın ilk 6 ayında yüzde 70'lik artış
Yılın ilk 6 ayında bütçe açığı 78.6 milyar lirayı buldu. Böylece bütçe açığında geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 70 artış yaşandı.
Fotoğraf: Metin Aktaş/AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı ve yılın ilk altı aylık dönemindeki bütçe verilerini açıkladı. Bütçe açığı ilk 6 ayda 78.6 milyar TL'yi bularak geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 70 artış gösterdi.
Açıklanan bütçe rakamlarına göre,
- 2018 Haziran ayında 25.6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Haziran ayında 12.1 milyar TL açık verdi.
- 2018 yılı haziran ayında 23.2 milyar TL faiz dışı açık verilmişken, 2019 yılı haziran ayında 7.7 milyar TL faiz dışı açık verdi.
- Haziranda bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 55.5 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 12.5 azalarak 67.5 milyar TL oldu.
- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.1 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 78.6 milyar TL açık verdi.
- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.3 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.8 milyar TL faiz dışı açık verildi.
2019'da 80,6 milyar bütçe açığı verilmesi planlanırken, sadece ocak-haziran döneminde 78,6 milyar lira açık verilmiş oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)
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