Merkez Bankasının kefen parasına göz dikildi

Merkez Bankasının 40 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılacağı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda yasal düzenleme üzerinde çalıştığı, hazırlanacak teklifin kısa süre içinde TBMM’ye gönderilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Reuters haber ajansının üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde “Merkezi yönetim bütçesinde açığın şu anda öngörülenden daha fazla olduğu ve bütçenin desteklenmesi için böyle bir adımın atılmasının planlandığı” aktarıldı.

İhtiyat akçesi öngörülemeyen durumlara karşılık, kârdan ayrılan para niteliği taşıyor. ‘Merkez Bankasının kefen parası’ olarak tanımlanıyor. İhtiyat akçesinin bütçeye aktarılabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

SEÇİMLER KASAYI BOŞALTTI

Seçimi kazanmak için harcamaların artırılması bütçe açıklarını büyütünce, hükümet çareyi MB’nin kârına el koymuştu. Mayıs ayında bütçeye aktarılması gereken Merkez Bankası dönem kârını ocak ayında bütçeye yama yapmıştı. MB’nin mayısı beklemeden devredilerek bütçeye yama yapılan paranın tutarı 37 milyar liralıydı. Hükümet şimdi de, Merkez Bankasının kârının yüzde 20’si olarak ayrılan ihtiyat akçesine göz dikti. 2018 sonunda Merkez Bankası bilançosunda 27.6 milyar TL olarak yer alan ihtiyat akçesinin yılbaşından bugüne kadar eklenenlerle birlikte 40 milyarı bulduğu hesaplanıyor.

DURUMUN VAHAMETİ?

Daha önce hiç kullanılmayan ve "Kefen parası" olarak adlandırılan ihtiyat akçesine muhtaçlık devlet kasasının iyice boşaldığının göstergesi. Ekonomistler, iç tüketimdeki yavaşlama, ekonomideki daralmanın ve seçim nedeniyle gündeme gelen bazı uygulamaların etkisiyle bütçede öngörülenden kötü bir tablonun gündemde olduğunu, tek seferlik gelirlerle bütçenin desteklendiğini vurguladı.

Merkez Bankasının (MB) 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmasını yorumlayan Eski Hazine Müsteşarı İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor” dedi. Reuters’ın haberinde, TCMB ve Hazine Bakanlığı yetkililerine ulaşılamadığı belirtilirken, hükümet yetkilileri dün gün boyu haberi yalanlamadı.

BÜTÇE AÇIĞI ÇIĞ GİBİ!

Merkez Bankasından bütçeye aktarılan 37 milyarlık temettü ödemesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl ilk çeyrekte 20.4 milyar TL açık veren bütçe, bu yıl aynı dönemde 36.2 milyar TL açık verdi.

Hükümetin, bu yılın tamamında vermeyi planlandığı 80.6 milyar liralık bütçesinde açığın yarısını ilk üç ayda vermiş durumda.

İmar affı, bedelli askerlik, vergi affı gibi tek seferlik gelir kalemleri ile kapatılan bütçe açıkları artık kapatılamaz duruma geldi. (EKONOMİ SERVİSİ)