13 Temmuz 2019 01:06

Bursa’da devlet hastanesi kapatılıyor, sağlığa ulaşım zorlaşacak

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa'da kent merkezinde bulunan Muradiye Devlet Hastanesi kapatılıp Bursa Şehir Hastanesi'ne taşınması kararını değerlendirdi.

Bursa’da devlet hastanesi kapatılıyor, sağlığa ulaşım zorlaşacak

Bursa Devlet Hastanesi'nin sitesinden ekran görüntüsü alınmıştır

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Bursa kent merkezinde bulunan Muradiye Devlet Hastanesi kapatılarak Bursa Şehir Hastanesi’ne taşınıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, şehrin içindeki devlet hastanesinin şehir dışına taşınarak kapatılmasının hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından sorun yaratacağını söyledi. Şehrin merkezinde, rahatlıkla gidilebilen bir hastanenin şimdi 18 km uzaklıkta olacağını belirten Pala “Ayrıca doğru düzgün yolu olmayan bir yere gideceksiniz. Bir de bunun gelişi var. Hastalar fazladan geliş- gidiş için en az bir saat fazla yolculuk yapmış olacaklar” dedi.

    Muradiye Devlet Hastanesi’nin il merkezindeki Osmangazi ilçesinde yer aldığını, yanındaki onkoloji hastanesiyle de iç içe olduğuna dikkat çeken Pala “Şimdi bu iki hastane kapatılıyor. Yaklaşık 700 bin nüfuslu merkez ilçede insanlar 18 km ötede doğru düzgün ulaşımı olmayan bir yere gitmek zorunda bırakılıyor” dedi. Ayrıca Türkiye'de şu ana kadar açılan 9 şehir hastanesinin açıldığı yerlerde 112 acil olgularının şehir hastanelerine yönlendirildiğini gördüklerini anlatan Pala, şehir hastanesi açılırken eski hastanelerin kapatılmasının doğru olmadığına vurgu yaptı.

    Fotoğraf: Kayıhan Pala

    Hastanenin tıbbi malzeme ve yataklarının değil personel ve hastaların taşındığını belirten Pala “Milyon dolarlarla kurulan yoğun bakım, acil servis ve hasta odaları kendi kaderine terk ediliyor. Sağlık çalışanlarına gönderilen mesajda ise Bursa Şehir Hastanesi’nde görevlerine devam edecekleri söylendi” dedi. Şehir hastanesinde mekanın büyük olması ve personel sayısının az olmasından kaynaklı sağlık çalışanlarının iş yükünün de artacağını söyleyen Pala, “Departmanlar arasında uzun yol gidip gelmek zorunda kalacaklar. Personel açısından bakınca hastanenin uzak olmasından dolayı ulaşım giderleri de artacak” dedi.

    SAĞLIK YERİNE KAR, BAŞHEKİM YERİNE CEO

    Şehir hastanelerinde ciddi organizasyon sorunları olduğuna da işaret eden Pala, “Burada başhekim kavramı ortadan kalkıyor. Başhekim görüntüde var ama bunun yerine şirketlerin CEO’su hastaneyi yönetiyor. Problemler de oradan başlıyor. Hastanede yalnızca kar etme perspektifiyle hizmet sunan bir yöneticinin bulunması sağlık hizmetinin doğasına aykırı” değerlendirmesinde bulundu.

    Açılan bazı şehir hastanelerinin duvarlarına ‘eğer kaybolursanız şu numarayı arayın’ diye yazılar asıldığını belirten Pala, “Biz de konsültasyon hizmetleri çok önemlidir. Ama departmanlar arasındaki uzaklık konsültasyon hizmetleri açısından da sıkıntılara yol açıyor. Başka hastanelerde gördük” ifadelerini kullandı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI YANIT VERMİYOR

    Pala, TTB Şehir Hastanelerini İzleme Kurulu olarak tüm bu sorunları Sağlık Bakanlığı’na rapor etmelerine rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan bugüne kadar bir yanıt alamadıklarını söyledi.

     

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