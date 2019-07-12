DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürpark’a taşınacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının, geçici olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Fuar Alanı'ndaki hollere taşınacağı açıklandı.

DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, binalarının, depreme dayanıklı olmadığı raporlarla tespit edilen fakülte ve konservatuvarın, taşınma sürecine ilişkin toplantı yapıldı.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ile Genel Sekreter Dr. Saip Tiryakioğlu'nun sunum yaptığı, bölüm akademisyenlerinin katıldığı toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki hollere taşınması önerisinin olumlu bulunduğu ifade edildi.

Rektörlük konuya dair yaptığı açıklamada, bölüm hocalarının da kararı desteklediğini ifade etti.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ile Genel Sekreter Dr. Saip Tiryakioğlu, yaptıkları sunumda taşıma çalışmaların yeni akademik yılın açılışından önce hızla tamamlanması ve izlenecek yol haritasıyla ilgili görüşmelerde bulunulduğu bilgisi paylaştı.

Toplantıda ayrıca Kültürpark’taki binaların fiziki şartlarının incelenmesi çalışmalara ilişkin de bölümlerin ihtiyaç ve talepler ile hocaların önerilerinin belediye ile paylaşılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar şunları kaydetti:

"Her iki binamızın da olası bir depremde insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, rektörlük olarak bizlerin de hızlı ve alternatif çözümler üretmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir toplantı daha yapılacak ve bir protokolle süreç resmiyete dökülecek. Önümüzde fazla zamanımız yok. Sonuçta hem Güzel Sanatlar Fakültesini hem de konservatuvarımızı en kısa sürede yeni akademik yıla hazır hale getirmek zorundayız." (HABER MERKEZİ)

DEÜ öğrencileri kararlı: Tüm imkânların sağlanacağı bir yer tahsis edilmeli

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çuvallarken...