DEÜ öğrencileri kararlı: Tüm imkânların sağlanacağı bir yer tahsis edilmeli

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Dayanışması, fakültelerinin taşınmasına karşı basın açıklaması düzenledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hakkında gündemde olan tartışmalar ile ilgili fakültede basın açıklaması düzenleyen öğrenciler, taleplerini yineleyerek destek çağrısı yaptı.

“Kendi geleneği olan ve uzun yıllardır Narlıdere’deki yerleşkesinde kök salmış biçimde eğitimin sürdürüldüğü Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bazı meçhul raporlara dayanılarak yerinden edilip, Tınaztepe’de yer alan rektörlük binasına zorla gönderilmek isteniyor. Üstelik altı ay önce de aynı konu gündeme gelmiş ve rektörlük tarafından ”taşınma söz konusu değildir” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Geçtiğimiz haftalarda rektörlük tarafından Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mensuplarına bir bilgilendirme toplantısı yapılmış, toplantı süremiz doldu bahanesiyle idari personelin, hocalarımızın ve öğrencilerin soruları yanıtsız bırakılmıştır” diyen öğrenciler, deprem riski olan bir binada kalmak istemediklerini ama Güzel Sanatlar eğitiminin sekteye uğrayacağı, rektörlük için projelendirilip tasarlanmış, güzel sanatlar eğitiminin yaklaşık %70-80’i olan uygulama ayağının fiziksel koşullarını karşılanamayacağı nedeniyle binaya taşınmayı da reddettiklerini söyledi.

Kamuoyunda yanlış algılara neden olan bazı konulara açıklık getirmek ve taleplerimizi bildirmek için açıklamayı yaptıklarını söyleyen öğrenciler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait olduğu iddia edilen deprem raporlarının kamuoyuna açıklanmasını

24.06.2019 tarihinde Özdemir Nutku Sahnesi’nde Rektörlük sözcüleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda güçlendirme yapılabileceği ihtimalinin olduğu ancak bunun daha maliyetli olması gerekçesiyle masada olmadığı belirtilmiştir. Bu raporların doğruluğu kanıtlanırsa eğer, mevcut arazide yeni bir Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı kurulacağına dair projelerin derhâl hazırlanıp resmi bir biçimde açıklanmasını

Bu süreç içinde rektörlük binası yerine, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı eğitimlerinin hiçbir şekilde aksamaması için uygun, bölümlerin ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tüm imkânların sağlanacağı bir yerin tahsis edilmesini

Hocalarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın görüşlerinin dikkate alınmasını biz öğrencilerin en temel haklarından biri olan eğitim hakkının gözetilmesini rektörlüğün sahiplenici bir tavır sergileyerek temel eğitim ihtiyaçlarımızı lüks olarak tanımlamaktan vazgeçip şeffaflıkla ve en önemlisi bu sürecin karşılıklı görüşler alınarak yürütülmesini talep ediyoruz” dedi.

"GSF GELENEKTİR, SAHİP ÇIKALIM"

Fotoğraf: Evrensel

Yaklaşık bir haftadır kendilerine destek verenleri de unutmayan öğrenci, “Dayanışmamıza omuz veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümüne, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümüne, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne ve basın emekçilerine teşekkür eder, başta İzmir Büyükşehir Belediye başkanı sayın Tunç Soyer olmak üzere, tüm İzmirlileri, aydınları, sanatçıları, sanatla ilgisi olan tüm kurum, kuruluş ve üniversiteleri mücadelemize katkı sunmaları için desteğe çağırıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi bir gelenektir, geleneğimize hep birlikte sahip çıkalım. Mesele bina değil mesele eğitim” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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