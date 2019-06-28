DEÜ GSF öğrencilerinin mezuniyet töreninde protesto
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, kampüslerinin taşınmak istenmesini mezuniyet töreninde protesto etti.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsünün Narlıdere yerleşkesinin Tınaztepe Yerleşkesine taşınması kararına öğrencilerin tepkileri sürüyor. Seslerini duyurmaya çalışan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri mezuniyet töreninde konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Dekan vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna’yı, sırtlarını dönerek ıslık ve alkışlarla protesto etti. Konuşması yapmak üzere sahneye çıkan Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna gelen tepkiler üzerine konuşmasını tamamlayamadan sahneyi terk etti. Mezuniyet töreni sonunda fakülte öğrencileri ve konuklar ‘mesele bina değil eğitim’ sloganları attı. (İzmir/EVRENSEL)
DEÜ öğrencileri: Bize sorulmadan alınan kararı tanımıyoruz
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden "kampüs" tepkisi
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