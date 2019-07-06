06 Temmuz 2019 04:29

Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok

Üniversitelerin içinde bulunduğu durumu ve gençliği kaygılandıran sorunları Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğa ile konuştuk.

Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok


Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Azad ÖNEL
    İstanbul

    Türkiye’de gençlerin bu yıl için üniversite sınav maratonu sona erdi. 18 Temmuz’da açıklanması beklenen sınav sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite adayları bir yandan da tercih edecekleri üniversiteleri, bölümleri ve bölümlerin mesleki imkanlarını araştırıyor. Türkiye’de hem üniversite kalitesine dair tartışmalar hem de mezuniyet sonrası gelecek kaygısı öğrencilerde tercih yaparken endişeyi artırıyor.

    Yaşanan ekonomik kriz ve artan işsizlik gençleri tercih yaparken daha titiz davranmaya zorluyor. Türkiye’de bulunan 203 üniversitede 7 milyon 300 bin öğrenci bulunuyor. Ne var ki 203 üniversitenin eğitim kalitesi, dünya sıralamasında pek de parlak bir yerde durmuyor. Peş peşe açılan kaliteden yoksun üniversiteler işsizliği 4 yıl ertelemekle ve diplomalı işsizler üretmekle eleştiriliyor.

    EĞİTİMDE KALİTE HAK GETİRE!

    Özelleştirme ve vakıf üniversitelerinin önünün açılması sonrasında devlet üniversitelerindeki eğitimin kalitesi daha da düştü. KHK’lerle birlikte ihraç edilen, görevden alınan ya da yurt dışına çıkmak zorunda kalan öğretim üyeleri ile birlikte bu kalitenin daha da sarsıldı ve üniversitelerde ciddi profesör açığı ve akademik tecrübe sorunu doğdu.

    Özel ve vakıf üniversiteleri de kalite sorunundan azade değil. Zira kampus için kiralanan binalar sosyal alanlardan yoksun ve çoğu üniversitede laboratuvar bile yok. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin çoğu eksik bilgi birikimine sahip olarak mezun oluyor.

    PLANSIZLIK ÖENMLİ BİR SORUN

    Üniversitelerin içinde bulunduğu durumu Evrensel'e değerlendiren Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğa, üniversitelerin tek sorununun kalitesizlik ve düşük nitelik olmadığına, bu alanda plansızlığın da önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek “Her yere üniversite açıyorum diye iyi bir şey yaptığını düşünen hükümet sadece diplomalı işsizler ordusu yarattı ve üniversiteli öğrencilerin işsiz kalmasına yol açtı. Türkiye’yi Avrupa’daki en büyük işsizler ordusuna sahip ülke haline getirdiler” ifadesini kullandı.

    OHAL VE KHK’LER OLUMSUZ ETKİLEDİ

    Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğa | Fotoğraf: Evrensel

    OHAL döneminde üniversitelerde yaşanan akademisyen ihraçlarına da vurgu yapan Doğan, “Değerli akademisyenler görevden alındı. Ama aynı zamanda üniversitelerin olmazsa olmazı olan bilimsel özerkliğin altına bir darbe vuruldu. Geriye kalan akademisyenler de bir korku hakimiyeti altına girdi. Dolayısıyla sadece değerli hocaları kaybetmekle değil akademik özgürlüğün de zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldık. KHK’ler üniversitelerin gericileşmesine ve aynı zamanda bir baskı ortamına yol açarak üniversitelerdeki eğitimi geri götürdü” diye konuştu.

    "ÇOĞU VAKIF ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA SATIYOR"

    “Vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğu diploma satıyor. Bunlara yüksek eğitim kurumu demek zor” değerlendirmesinde bulunan Doğan, özel ve vakıf üniversitelerindeki öğretim üyesi ve akademisyenlerin de zor şartlarda çalıştığını ifade ederek “Ne yazık ki orada akademisyenler öğrencileri geçirmek için çeşitli baskılara maruz kalıyorlar” dedi. Doğan ayrıca “Ağır bir rahatsızlığınız olsa Cerrahpaşa’dan bir hekimle mi yoksa vakıf üniversitelerinden mezun olmuş birisiyle mi görüşmek istersiniz?” diye sorarak mezuniyet sonrası kaliteye de dikkat çekti. 

    GENÇLERDE GELECEK VE İŞ KAYGISI

    Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

    Bu yıl üniversite sınavına giren B.Ö. devlet üniversitelerinin olanaklarının kısıtlı olduğunu, özel ve vakıf üniversitelerinin çoğunda da devlet üniversitelerinde olmayan bölümlerin açıldığını belirterek “İstemesem de tercihimi vakıf üniversitesinden yana yapacağım. Yıllık ücreti öderken maalesef ailem zorlanacak” dedi. Kapadokya Üniversitesinden yeni mezun olan B.A. ise mezun olmasına rağmen iş olanaklarının kısıtlı olduğunu mezun olduğu halde geleceğe dair pek bir ümidi olmadığını belirterek “Üniversitede yıllık ücreti karşılayabilmek için hem tatillerde hem de okul zamanında çalıştım. Ülkede işsiz mezun sayısı arttı. Ekonomi kötüye gidiyor. Dolayısıyla geleceğe dair pek umudum yok” dedi.  

    İLK 1000 ARASINDA SADECE 7 ÜNİVERSİTE VAR

    ODTÜ tarafından yapılan araştırmaya göre dünya çapında ilk 500 üniversite arasında Türkiye’den sadece 9 üniversite bulunuyor. Bu üniversiteler sıralamada şöyle yer alıyor: ODTÜ 601-800 bandında, Boğaziçi Üniversitesi 501-600 bandında, İstanbul Üniversitesi 801-1000 bandında, Koç Üniversitesi 401-500 bandında, Sabancı Üniversitesi 351-400 bandında, İTÜ 601-800 bandında, Hacettepe Üniversitesi 501-600 bandında yer alıyor.

    Gelecek kaygısı ama 1-2 ay sonrası

    Gelecek kaygısı ama 1-2 ay sonrası

    E şimdi ne olacak?

    E şimdi ne olacak?

    ÖNCEKİ HABER

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"
    YAZARLAR
    Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Krizin son durağı Libya

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Rıza Saygılı’yı düşünürken...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Kabileleşmek

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Dile anlam, anlama dil bulmak

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Ölümsüzler

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Programlamaya nereden başlamalı-II

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP’nin kalesine Bahçeli geçti... Ama hangi amaçla?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ergenekon davası: Neydi, ne oldu?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    AB’de seçime saygı kalmadı

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bir seçimin ardından

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Henri Cartier Bresson
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok
    Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok

    Üniversitelerin içinde bulunduğu durumu ve gençliği kaygılandıran sorunları Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğa ile konuştuk.

    Bosch işçileri: Mücadele etmezsek hiçbir şey güzel olmaz
    Bosch işçileri: Mücadele etmezsek hiçbir şey güzel olmaz

    İstanbul seçimlerinin ardından metal iş kolunda 2019 toplusözleşme süreci tartışılmaya başlandı.

    TÜPRAŞ’a bak MESS sözleşmesini gör
    TÜPRAŞ’a bak MESS sözleşmesini gör

    TÜPRAŞ sözleşmesi metal işçilerini kaygılandırdı.

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"
    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarını Doç. Dr. Deniz Yıldırım ile konuştuk.

    Rıza yoldaşa veda
    Rıza yoldaşa veda

    İbrahim Kızılyer, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evrensel yazarlarından, yoldaşı Rıza Saygılı'yı yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı
    İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı

    17 ay önce işten atılan, 190 gündür fabrika önünde direnen 51 Sibaş işçisi işe iade davasını kazandı. Söke’de görülen duruşmada mahkeme heyeti 51 işçi için sendikal tazminat ve işe iade kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü

    Hatay Reyhanlı’da bir araçta bombanın patlaması sonucu 3 kişi öldü. Ölenlerin Suriyeli olduğu belirtildi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’daki Kapu Camisi’nde okuduğu cuma hutbesinde Lut Kavmi hatırlatması yaparak LGBTİ+'ları hedef aldı.

    TMMOB İKK: DEÜ rektörlüğü ne yapmaya çalışıyor?
    TMMOB İKK: DEÜ rektörlüğü ne yapmaya çalışıyor?
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    GÜNCELLENDİ
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilya ve Peru finalde
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilya ve Peru finalde
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı ABD-Hollanda
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı ABD-Hollanda
    "Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...
    "Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...
    Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu
    Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu

    Yargıtay; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

    Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak
    Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan eski Bakan Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmamasına karar verdi.

    Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu
    Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu

    Ankapark işçileri aylardır ödenmeyen maaşlarını almak için oyuncakları durdurdu. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından maaşlarının yatırılacağı sözü alan işçiler, oyuncakları yeniden çalıştırdı.

    5 Suriyeli işçinin öldüğü Siteler yangın davası: Tek tutuklu da tahliye edildi
    5 Suriyeli işçinin öldüğü Siteler yangın davası: Tek tutuklu da tahliye edildi

    Ankara Siteler'de 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği işyeri yangınının davası görüldü: İlk duruşmada tutuklu firma sahibi tahliye edildi.

    Akdeniz Kimya’da iş kazalarının önlenmesi için işçi ölmesi mi bekleniyor?
    Akdeniz Kimya’da iş kazalarının önlenmesi için işçi ölmesi mi bekleniyor?

    Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Akdeniz Kimya'da yaşanan iş kazalarına sendika tepki gösterdi.

    Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı
    Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı

    DİSK Genel-İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı alarak grev ilanını belediyeye astı.

    Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde öğrenciler rektörü protesto etti
    Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde öğrenciler rektörü protesto etti

    Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kayyum olarak atanan Rektör Mehmed Özkan, öğrenciler tarafından protesto edildi.

    Kılıçdaroğlu: Eski sistemi istemiyoruz, demokratik parlamenter sistem istiyoruz
    Kılıçdaroğlu: Eski sistemi istemiyoruz, demokratik parlamenter sistem istiyoruz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti, yeni sistem tartışmalarına değindi.

    GÜNCELLENDİ
    Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor
    Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini belirtti.

    Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı
    Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı

    Genel-İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulu toplantısından Aliağa işçileriyle dayanışma kararı çıktı. Bornova ve Tire Belediyesi işçileri ile Ege, İzban ve Metro işçileri ekmeğini bölüşecek.

    Erdoğan: Yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu
    Erdoğan: Yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yeni parti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı
    Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı

    Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve iki oğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

    CHP’li Kani Beko: Emekliler 2 bin 500 lira maaş talep ediyor
    CHP’li Kani Beko: Emekliler 2 bin 500 lira maaş talep ediyor

    CHP Milletvekili Kani Beko, emeklilerin, en düşük emekli maaşının net 2 bin 500 lira olmasını istediğini belirtti.

    HDP Sözcüsü Günay Kubilay: Köklü ve kapsayıcı bir anayasa öneriyoruz
    HDP Sözcüsü Günay Kubilay: Köklü ve kapsayıcı bir anayasa öneriyoruz

    HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin "restore" edilmesini değil, köklü ve kapsamlı bir yeni anayasa önerisinde bulunduklarını dile getirdi.

    CHP’li Mehmet Tüm’e “Deniz Gezmiş’i övmek”ten ceza istemi
    CHP’li Mehmet Tüm’e “Deniz Gezmiş’i övmek”ten ceza istemi

    Eski CHP Milletvekili Mehmet Tüm hakkında Deniz Gezmiş’i övdüğü konuşma gerekçe gösterilerek dava açıldı.

    16 yılda enflasyon 4 kat, açlık sınırı 5 kat arttı
    16 yılda enflasyon 4 kat, açlık sınırı 5 kat arttı

    Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi, TÜİK'in enflasyon verilerinden yararlanarak Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını hesapladı.