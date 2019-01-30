Gelecek kaygısı ama 1-2 ay sonrası

Adnan KARATAŞ

Mersin

Son zamanlarda krizin yükünün daha ağır hissedilmesiyle birlikte üniversite öğrencileri geçimini sağlayabilmek, mezun olabilmek ve ayaklarının üzerinde durabilmek için tatillerde çalışmak zorunda kalıyor. Öğrenciler tatillerde neden çalışmak zorunda kalıyor? Hangi koşullarda çalışıyor? Okurken çalışmak zorunda kalan öğrencilerin sayısının günden güne neden arttığını ve bu durumu neye bağladığını anket işlerinde çalışan Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle konuştuk.

“PARASAL DESTEĞİ DEVLET SAĞLAMALI”

Ezgi tatilde çalışmasının sebebinin para kazanmak ve tecrübe edinmek olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kendisine kitap almak için çalıştığından bahsediyor. Daha önceki senelerde de çalıştığını ama bu sene daha çok çalıştığını belirtiyor. Aldığı paranın nereye gittiğini anlamadığını ve daha önceki zamanlarda ucuza aldığı ihtiyaçlarına şu anda daha fazla para ödediğine ve günlük kazandığı (50-60 TL) paranın yetmediğine dikkat çekiyor. Ezgi “Biz öğrenciler okumak, çalışmak, öğrenmek zorundayız.” diyor ve yaşamını ve eğitimini sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalmamaları gerektiğini söylüyor. “Öğrencilere parasal desteği devletin sağlaması gerekiyor.” diyor.

BİRİKİM YAPMA İHTİYACI

Daha sonra Gülden sohbetimize dahil oluyor. Daha önceki yıllarda çalışmadığını ama bu dönemde koşulların ağır olmasıyla birlikte çalışmaya başladığını söylüyor ve ekliyor: “Gelecek kaygısıyla birlikte birikim yapma ihtiyacı duydum, bu şekilde okul döneminde rahat etmek istiyorum. Gelecek kaygısı ama gelecekten kastım bir iki ay sonrası.” Sosyal hayatından temel ihtiyaçlarına kadar fiyatların cebini etkilediğini, ekonomik koşulların zorluğunun yanında insanların bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyor.