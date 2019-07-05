Savcı Selim Kiraz davası 11 Temmuz'a erteledi

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın 21 Mart 2015'te makam odasında öldürülmesine ilişkin dava, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları dinlendikten sonra 11 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nda 6’ncı katta bulunan makam odasında Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alındıktan sonra öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Mustafa Koçak, Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı.

"SUÇLU DEĞİLİM Kİ PİŞMAN OLAYIM"

Deniz Özel, 4 aydır ev hapsinde olduğunu belirterek kendisinin, ağabeyi Cengiz Özel'in ve yakınlarının bir suçu olmadığını söyeledi. Hakkında ifade veren kişilerle yüzleştirilmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini anlatan Özel, "Hiçbir suçu kabul etmiyorum, hiç kimseyi tanımıyorum. Evimden ne dergi ne kitap hiçbir şey çıkmadı. Ne bir eyleme ne bir toplu gösteriye katılmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Özel, mahkeme başkanının, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Suçlu değilim ki pişman olayım. İstemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Özel'in ardından savunma yapan Mithat Öztürk de Berna Yılmaz adlı kişinin sigortasını yaptığı yönündeki iddiaları reddederek böyle bir işlem yapmadığını ve bu konuda bilgisi olmadığını söyledi.

"TANIMADIĞIMI SÖYLEYİNCE POLİSLER 'BİZ SANA YARDIMCI OLALIM' DEDİLER"

Cengiz Özel ise mütalaayı kabul etmediğini ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğünde kendisine birtakım isimler söylenerek bu kişileri tanıyıp tanımadığının sorulduğunu dile getirerek "Tanımadığımı söyleyince, polisler 'Biz sana yardımcı olalım' dediler. Birkaç fotoğraf gösterip, 'Bu Şafak Yayla. Savcı Bey'i şehit etti. Bu Bahtiyar Doğruyol. Savcı Bey'i şehit etti. Bunların hepsi terörist, vatan haini. Bunları evinde saklamışsın' dediler. Orada da bu kişileri tanımadığımı, evime hiç gelmediklerini, yardımda bulunmadığımı söyledim. Sonrası malum, 22 aydır tutukluyum. Tanık olarak ifadeleri alınan Berk Ercan ve Cavit Yılmaz adlı kişiler bana iftira atmışlardır. Bu kişiler kendilerini kurtarmak adına yalan söylemişlerdir" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA HAKKIM KISITLANMASIN"

Mustafa Koçak da avukatını yeni tuttuğunu, bu nedenle savunmasını hazırlayamadığını söyleyerek süre talep etti. Açlık grevinde olduğunu beyan eden Koçak, Cavit Yılmaz adlı tanığın, kendisi hakkında yalan ifade verdiğini ve mahkemenin taraflı olduğunu söyleyerek "Kovuşturmanın genişletilmesini talep ediyorum. Genel hukuk kuralları uygulansın. Savunma hakkım kısıtlanmasın. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA…

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül ve Zerrin Sarı'nın, haklarında çıkarılan kırmızı bülten ile yakalama emirlerinin infazlarının beklenmesine karar veren heyet, sanık Deniz Özel hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Mustafa Koçak ve avukatına, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için son kez süre veren heyet duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi. (HABER MERKEZİ)

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