SavcÄ± Kiraz'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi davasÄ±nda 9 sanÄ±ÄŸa kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten kararÄ±
SavcÄ± Mehmet Selim Kiraz'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin davada, 9 sanÄ±k hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
SavcÄ± Mehmet Selim Kiraz'Ä±n öldürülmesine iliÅŸkin davasÄ±nda, 9 sanÄ±k hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Ä°stanbul Adliyesi'ndeki makamÄ±nda DHKC üyesi Åžafak Yayla ve Bahtiyar DoÄŸruyol tarafÄ±ndan alÄ±konulduktan sonra öldürülen Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz'Ä±n ölümüne iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma sonucunda hakkÄ±nda dava açÄ±lan 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki ilk duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar M. Ö., M. C. ile tutuksuz sanÄ±k D. Ö. ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Tutuklu sanÄ±klar ise tutuklu bulunduklarÄ± cezaevinden SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmaya baÄŸlandÄ±.
DuruÅŸmada iddianamede adÄ± geçen ve mahkemede bulunmayan 9 sanÄ±k hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 14:23