05 Temmuz 2019 17:53

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’daki Kapu Camisi’nde okuduğu cuma hutbesinde Lut Kavmi hatırlatması yaparak LGBTİ+'ları hedef aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı

Fotoğraf: Savaş Güler/AA

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    Geçtiğimiz hafta Onur Yürüyüşü’nü 'Söz konusu propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi algı operasyonudur. Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek tasavvuru, fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır'' sözleriyle hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’daki Kapu Camisi’nde okuduğu cuma hutbesinde de nefret dilini ve ayrımcılığı sürdürdü. Lut Kavmi hatırlatması yaparak LGBTİ+'ları hedef alan Erbaş "Rabbimiz tarihte birçok kavmin vahye kulaklarını kapatmaları, ahlaki bozulmaları ve bu sapkınlıkları yüzünden helak olduğunu bizlere haber vermektedir" dedi. Erbaş ayrıca "Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır" ifadelerini kullandı.

    Erbaş cuma namazındaki hutbesine “Ey insanlar, şüphesiz sizi bir erkek ile bir kadından yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır” ayetini okuyarak başladı. Allah'ın evlenerek yuva kurmayı ve imanlı nesiller yetiştirmeyi emrettiğini söyleyen Erbaş şöyle devam etti:

    "AİLEYİ BOZAN DÜŞÜNCE TOPLUMSAL BAĞLARI HEDEF ALIR"

    “Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir. Hem kadının hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır.”

    LUT KAVMİ ÖRNEĞİ

    Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için evlenme çağına gelmiş gençlerin yuva kurarak, meşru birlikteliklere özendirilmesi gerektiğini savunan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

    “Evlilik dışı birliktelikler ve ‘cinsel özgürlük’ adı altında gündemde tutulmaya çalışılan ‘serbest yaklaşımlar’ ise kadının da erkeğin de saygınlığını ve haklarını korumaktan uzaktır. Meşru ve muteber bir nikah olmadan yaşanan birliktelik, Allah tarafından haram kılınmıştır. Haramla yürünen yoldan hayır gelmez. Zira haram daima aldatıcıdır, yıkıcıdır, yok edicidir. İnsan için zarar, toplum için ziyandır. Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de yüce Allah belirlemiştir.

    Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir. Milletleri ayakta tutan, dini ve ahlaki değerleridir. Bu değerler örselendiğinde toplumda çözülmeler başlar, geleceğimiz tehlikeye girer. Rabbimiz tarihte birçok kavmin vahye kulaklarını kapatmaları, ahlaki bozulmaları ve bu sapkınlıkları yüzünden helak olduğunu bizlere haber vermektedir. Kur’an-ı Kerim’de tertemiz fıtratlarını bozan kavmine Hazreti Lut’un haykırışı şöyle anlatılır,: Lut’u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki; ‘Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp, erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz yoldan çıkmış bir topluluksunuz.”

    "İNSANLIK ŞEREF VE HAYSİYETİNİ KORUYALIM"

    Azgınlıkları ve haddi aşmaları sebebiyle helak edilen kavimlerden ibret alınması çağrısı yapan Erbaş, “Fıtratımıza uygun, nezih bir hayat yaşamaya gayret edelim. İnsanlık şeref ve haysiyetini canımız gibi aziz bilip koruyalım. Kadının ve erkeğin izzetini zedeleyebilecek aşırılıklardan ve çirkinliklerden uzak duralım. Kız ve erkek çocuklarımıza hak ettikleri değeri ve özeni gösterelim. Sağlıklı bir nesil yetiştirmenin çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın anlayışlara karşı eğitmek, bilinçlendirmek ve korumaktan geçtiğini, bu noktada hepimize sorumluluk düştüğünü unutmayalım” dedi. (HABER MERKEZİ)

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