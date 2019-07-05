Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu

Birkan BULUT

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde açılışını yaptığı Ankapark'ta sular durulmuyor. Uzun bir süredir ücretlerin yatırılmadığı ve işten atmaların sürdüğü Ankapark'ta işçilerin sabrı taştı. Oyuncakları durduran işçiler maaşlarının yatırılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim ile işçiler arasında bir görüşme oldu. Yapılan görüşmede yönetim, maaşların yatırılacağını söyleyerek makinaların çalıştırılmasını istedi.

"İŞTEN ATMALARA KARŞI BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Evrensel'e konuşan bir işçi, aylardır maaşlarının yatması için konuştuklarını ama bir çözüm bulunamadığını, bu yüzden iş durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yönetimin daha önce maaşlarının yatırılmasını isteyenleri işten çıkardığını belirten işçi, “Yine aynı şeyi yaparlarsa birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yoksa bizi oyalayarak, birliğimizi bozmaya çalışacaklar. Temmuz ayına geldik ama hala Mayıs ve Haziran ayı maaşları hala verilmedi. Kimsenin idare edecek, bekleyecek gücü kalmadı. Bir an önce maaşlarımızın yatması lazım” dedi. İşçiler yönetim sözünü tutmayıp ücretleri ödenmezse aileleriyle birlikte Ankapark'ın önüne geleceklerini söylediler.

NE OLMUŞTU?

Evrensel'in Ramazan Bayramı'ndan itibaren gündeme getirdiği üzere Ankapark'ta çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamıyor. İşçiler yaşadıklarını “Ankapark'ı insanları eğlendirmek için yaptılar ama bizimle oynuyorlar” diyerek aktarmıştı. Evrensel'de yer alan haberin ardından ücretlerin bir kısmı ödense de hakkını isteyen kimi işçiler işten çıkarılmıştı. Wonderland Eurasia yönetimi yaşananların gündeme gelmesinden rahatsız olarak yaptığı açıklamada, sadece “tüm çalışanlarının tam zamanında ücret alması için yönetim kadrolarımız maksimum çaba ve gayret göstermektedir” demişti.

Erdoğan'ın açılışını yaptığı Ankapark’ta çalışanlar bayramı parasız geçirdi