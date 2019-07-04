Hafsa Sultan Hastanesinde işten atılan işçiler hukuki süreç başlatacak

Eylem DEMİRHAN

Manisa

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde lise mezunu olmadıkları gerekçesiyle işten atılan yemekhane işçilerinin resmi çıkışları verildi. İşten çıkarılmalarıyla ilgili resmi bir bildirim almadıklarından ötürü 3 gündür hastaneye gelip, işe geldiklerine dair tutanak tutan işçiler artık hukuki bir sürece girdiklerini; tazminatları için dava açacaklarını belirtti.

İşten çıkarılan işçilerden Ayvaz Aydın, hukuki haklarını kullanacaklarını belirterek, “Bu kadar personeli hiçbir açıklama yapmadan çıkaran hastane yönetimi ve taşeron şirket 25 kişiyi mağdur etti. Şu an çalışan personelin çoğu lise mezunu değil, bunlar bahane. Aramızda hamile olan, kredi borcu olan, engelli çocuğu olan, çocuğunu evlendirecek olan var. Hukuki olarak mücadele edeceğiz, sonuna kadar direneceğiz” diye konuştu.

Bir kadın işçi de “Hastaneyi biz idare ettik, güçlükle bir elma bulduk ara öğün olarak verdik, her şeye rağmen bir anda bizden vazgeçtiler. Bunlara hiç güven olmaz. Kaç gündür rezilliğimize bak, biz size ne yaptık?” dedi.

DİSK/Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek ise “Üyelerimiz 8 yıldır çalışmakta oldukları işlerinden ‘Lise mezunu olmamaları’ gibi hukuksuz gerekçeler gösterilerek çıkarılmışlardır. Bu süreçte üyelerimizle beraber başvurduğumuz hastane yönetimi sürecin kendileriyle alakalı olmadığını söyleyerek personellerin özlük haklarının taşeron firmaya ait olduğunu iddia etti. Ancak üst işveren olarak üyelerimizin mağduriyetinden hastane yönetimi, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı sorumludur. Üyelerimizin çıkışından sonra işe başlayan personellerin çoğunun lise eğitimi almamış olması hastane-taşeron iş birliğiyle oluşan işçi düşmanlığını gün yüzüne çıkarmıştır. Biz DİSK/Gıda-İş Ege Bölge Temsilciliği olarak üyelerimizle beraber hukuki süreci başlatıyoruz” diye konuştu. Taşeron sistemini eleştiren Uzbek, “Bulunduğumuz her alanda kadrolu, güvenceli ve insanca çalışma koşulları için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Manisa Hafsa Sultan Hastanesi yönetimi: İşten çıkarmaların bizimle ilgisi yok