Manisa Hafsa Sultan Hastanesi yönetimi: İşten çıkarmaların bizimle ilgisi yok

Eylem DEMİRHAN

Manisa

Manisa Hafsa Sultan Hastanesi yönetimi, yaşanan işten çıkarmaların kendileriyle bir bağlantısının bulunmadığını söyledi. İşçilerin Avukatı Özgür Metin ise İş Kanunu’nun 2. maddesine göre işçinin alacaklarından alt işverenle birlikte üst işveren sıfatıyla hastane yönetimi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı sorumludur” dedi.

Catering şirketinin değişmesiyle “Lise mezunu olmayan çalışan istemiyoruz, pazartesi gününden itibaren işe gelmeyin” denilerek işten çıkarılacaklarını öğrenen DİSK/Gıda-İş üyesi Manisa Hafsa Sultan Hastanesi yemekhane işçileri, resmi çıkış işlemlerinin yapılmaması üzerine hastaneye gelerek Avukat Özgür Metin ile beraber başhekimle görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Avukat Metin, “Hastane yönetimi işten çıkarmaların kendileriyle bir bağlantısı olmadığını söylese de bu durum gerçeğe aykırıdır. İş Kanunu’nun 2. maddesine göre işçinin alacaklarından alt işverenle birlikte üst işveren sıfatıyla hastane yönetimi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı sorumludur. İşçilere işten çıkış bildirgeleri hâlâ verilmedi. İşten çıkış nedenleri bilinmemekle birlikte işçiler hakkında SGK’ye verilen bir işten ayrılış bildirgesi de bulunmuyor. Bu yüzden işçiler işten çıkarılıp çıkarılmadıklarını, çıkarıldıysalar da neye göre çıkarıldıklarını bilmedikleri için hastane önünde tutanak tuttular” dedi.

“ÇABALAMAZSAK HAKKIMIZI ALAMAYIZ”

Aynı taşeron şirket bünyesinde 8 Eylül Hastanesinde çalışan yemekhane işçileri de aylardır ücretlerinin ödenmediğini, bir araya gelerek bir kısmını aldıklarını söylüyor.

Evrensel’e konuşan Özlem Aydın 47 gün çalıştığı hastanede hiç ücret alamadığını belirtti. İşten ayrıldığını belirten Aydın, “47 gün çalıştım hiç para alamadım üstüne bir de yol parası verdim. Daha sonra hakkımı aramak için şirketi aradığımda biz batmak üzereyiz, inşallah paranızı ödeyebiliriz bize dua edin dediler. Kısacası insani duygularımızı sömürüyorlar” diye konuştu.

Aydın “Hastane yönetimi de problemin nasıl ve neden olduğunu öğrenmeden, siz kendi işvereninizle yani Catering firmasıyla konuşun bizi bulaştırmayın, diyorlar” dedi.

Manisa Hafsa Sultan Hastanesi yemekhane işçilerine de desteklerini ileten Aydın, “Biz çabalamazsak hakkımızı alamayız, sonuna kadar hep beraber mücadele etmeliyiz” diye konuştu. Aydın birkaç aydır ücret alamayan arkadaşlarının bir araya gelerek ücretlerinin bir kısmını alabildiğini ifade etti.

Hafsa Sultan işçileri: Taşeron zilleti işçileri sömürmeye devam ediyor