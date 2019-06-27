Manisa Hafsa Sultan Hastanesinde 25 işçi işten atılacak

'Sendikalı olmak hakkımız' diyerek DİSK/Gıda- İş Sendikası'nda örgütlenen ve örgütlenme çalışması yürüten Manisa Hafsa Sultan Hastanesi yemekhane işçileri, işten atma tehdidiyle yüz yüze. Hastane idaresi işçilere yeni catering firmasının yönetmeliğinde 'lise mezunu olmayan çalışamaz' ibaresinin yer aldığını ve bu nedenle de lise mezunu olmayan 25 işçinin pazartesi günü işine son verileceğini belirtti. 'Lise mezunu çalışan' uygulaması, sadece yemekhane ünitesinde ve catering şirketinin değişmesiyle hayata geçiriliyor.

Gelişme üzerine bir araya gelen işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Hastane yönetimi ise yemekleri denetimli serbestlik alan mahkumlara dağıttırarak işçilere karşı yıldırma politikası uyguluyor.

Maaşlarını kimi zaman 3 ay gecikmeli aldıklarını, 31 haftalık gebe işçiye bile izin verilmediğini söyleyen işçiler, taşeron şirkete karşı hakları için mücadele ederken; üst işveren olan hastane yönetimi ise “Sorununuzu katering şirketiyle çözün” demekle yetindi.

‘HAKKIMIZI BİRLİKTE SAVUNACAĞIZ’

Her durumda haklarını arayacaklarını belirten Gıda-İş üyesi işçiler, “Şuan bütün arkadaşlarımız mağdur, borç ödeyen, kredi ödeyen, hamile olan... Defalarca sesimizi duyurmaya çalıştık. Maaşlarımız zamanında yatmazken bizimle görüşmeyenler şimdi olay basına yansıyınca görüşme istedi. İnsanlar daraldı, çünkü bu ekmek davası. Hakkımızı birlikte savunacağız” dedi. (Manisa/EVRENSEL)