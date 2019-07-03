Kadınlar, tecavüz sanığı Hasan B'nin tutuklanmasını talep etti

Ankara Kadın Platformu, tecavüz sanığı Prof. Dr. Hasan B'nin serbest bırakılmasına tepki göstererek tutuklanmasını talep etti. Sakarya Caddesi'nde yapılan basın açıklamasın konuşan Meziyet Yıldız, “Olayın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz, sesimizi büyüterek çıkamaya devam edeceğiz”dedi. Tecavüze maruz kalan Ç ise açıklamaya bir mektup yollayarak, “Ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım, savaşacağım ve kadınların sesi olacağım. Verilen destek sayesinde yalnız olmadığımı ve sizlerle beraber daha güçlü olduğumu hissetmek çok iyi geliyor bana”dedi.

Sahibi olduğu hastanede çalışan veteriner hekime tecavüz eden Hasan B'nin tutukluğunun ardından 2 ay gibi kısa bir sürede tahliye edilmesine tepki gösteren Ankara Kadın Platformu üyesi Meziyet Yıldız, aynı zamanda bu suçu işleyen ve ortak olan S.D ve H.Ş. hakkında herhangi bir hukuki işlem dahi yapılmadığına dikkat çekti. Sonrasında ise tecavüze uğrayan Ç'yi tehdit eden S.D ve delilleri karartan H.Ş'nin meslekten men edilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, “Olayın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz, sesimizi büyüterek çıkamaya devam edeceğiz”dedi.

"KRİZ KOŞULLARINDA KADINLAR DAHA ÇOK BASKIYA UĞRUYOR"

Özellikle kriz koşullarında çalışan kadınların işlerini kaybetmemek adına daha çok baskı yaşadığına ve buradan cinsel şiddet, taciz ve tecavüzlerin arttığına değinen Yıldız, “Kadınlar bu şiddete katlanmak zorunda bırakılmakta, işten ayrılması veya hakkını araması zorlaşmaktadır. İşverenler kadının sadece emeğini değil bedenini de satın aldığını düşünmektedirler. Hasan B'nin çalışanı olan bir hekime tecavüz etmesi de bunun sonucudur”diye konuştu.

AKP iktidarının da kadın politikalarını eleştiren ve söylemleriyle tecavüz olaylarını meşrulaştırdığını ifade eden Yıldız, “ 'Mırıldanabilirsin', 'Bir kereden bir şey olmaz' gibi söylemlerle şiddet, taciz, tecavüz meşrulaştırılmakta erkek yargı ise cezasız bırakılmaktadır”dedi.

Hasan B'yi de re'sen tahliye eden savcı Yeter Gümüş'ü eril yargının bir örneği olarak tanımlayan Yıldız, “Tecavüzcüler serbest bırakılırken yaşamlarını koruyan kadınlar en ağır cezalara çarptırılmaktadır. Bu nedenle biz kadınlar cinsiyet eşitliği temelli bir düzen için mücadele etmeye edeceğiz. Hasan B. tutuklanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Tecavüze maruz kalan Ç, de açıklamaya bir mektup yollayarak şunları paylaştı; “Öncelikle bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşadığım olay beni ve ailemi derinden sarstı. Ancak adaletin suçluyu serbest bırakması bizim için büyük bir yıkım oldu. Fakat şunu biliniz ki, sonuna kadar mücadelem devam edecek. Ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım, savaşacağım ve kadınların sesi olacağım. Bana bu işkenceleri yaşatan insanların yaptıklarının yanına kar kalmasını istemiyorum, suçluların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bu yüzden adalet istiyorum. Kendi haklı davamı savunup adaletin yerini bulması ve başka kadınların canının yanmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim ve sonuna kadar güçlü duracağım, vazgeçmeyeceğim. Verilen destek sayesinde yalnız olmadığımı ve sizlerle beraber daha güçlü olduğumu hissetmek çok iyi geliyor bana”. (Ankara/EVRENSEL)

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