Cinsel saldırı sanığı Prof. Dr. Hasan B.’ye jet emeklilik

Ankara’da, veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B., cezaevinden çıkınca bir de emekli oldu. Emekli olmak için dilekçe veren Hasan B.’nin dilekçesinin üniversite tarafından onaylanarak emekliye ayrıldığı öğrenildi. Hasan B. hakkında Ankara Üniversitesinde açılan soruşturmada “kamu görevinden çıkarma” cezası verilmesi talep edilmişti. Komisyonun talebi, bu konuda karar makamı olan YÖK’e iletildi; ancak karar beklenirken, öğretim üyesinin emeklilik dilekçesinin işleme konulması ve emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.

Kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Hasan B. cezaevinden çıktıktan sonra 18 Haziran'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne dilekçe vererek, emekliye ayrılmak istediğini belirtti. Tecavüz olayının kamuoyunca öğrenildiği 7 Nisan'da yazılı açıklama yaparak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve öğretim üyesinin açığa alındığını duyuran Ankara Üniversitesi yönetimi, Hasan B.'nin dilekçesini işleme koyarak, onayladı.

DİLEKÇEDEN 1 GÜN SONRA EMEKLİ OLDU

Hasan B.’nin 18 Haziran’da verdiği emeklilik dilekçesine aynı gün Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in imzasıyla 'olur' verildi. Rektörün onay yazısının eklendiği dilekçe, yine 19 Haziran'da dağıtım yerlerine gönderildi. Rektörlüğün onayı ile 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Hasan B.'nin emekliye sevk edildiği bildirildi.

YÖK'ÜN KARARI BEKLENMEDİ

Öte yandan Ankara Üniversitesi bünyesinde olayı soruşturmak için kurulan komisyon da çalışmalarını tamamladı. Hasan B. hakkındaki suçlamaları inceleyen komisyon, en ağır ceza yaptırımı olan 'kamu görevinden çıkarma' cezası verilmesini talep etti. Komisyonun talebi, bu konuda karar makamı olan Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) iletildi; ancak karar beklenirken, öğretim üyesinin emeklilik dilekçesinin işleme koyulması ve emekliye sevk edilmesi dikkat çekti. Hasan B. hakkında, geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine soruşturma açılmış, üniversitenin ihraç kararı ise YÖK tarafından “aylıktan kesme” cezasına çevrilmişti.

"TUTUKLANSIN" TALEBİ TT OLDU

Hasan B.'nin savcılık kararıyla tahliye edilmesine tepkiler ise sürüyor. Tecavüzle suçlanan profesörün tekrar tutuklanması için 'Ankara Kadın Platformu' tarafından Twitter'da açılan 'TecavüzcüProfesörTutuklansın' hashtag'i TT (trend topic) oldu. Kadın örgütleri Hasan B.'nin tekrar tutuklanmasının yanı sıra suça ortak olduğu iddia edilen veteriner Serkan D. ile delilleri kararttığı belirtilen jinekolog Hüseyin Ş.'nin de cezalandırılmasını istiyor.

“GÜVEN DUYGUSUNU ZEDELER”

Gazetemize konuşan mağdur Ç.B.’nin avukatı Aslı Arıhan, tecavüz zanlısı Hasan B.’nin tutuklandıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılmasının da kamuoyunda tepkiyle karşılandığına dikkat çekerek henüz hakkındaki soruşturma tamamlanmadan jet hızıyla emekliye sevk edilmesi de hem adalet hem de üniversite yönetimine güven duygusunu zedeleyecektir değerlendirmesinde bulundu.