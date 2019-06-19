19 Haziran 2019 18:02

Öğrencilerden tecavüz faili Hasan Bilgili'nin serbest bırakılmasına tepki

Ankara Üniversitesi öğrencileri, veteriner hehim Ç.B.'ye tecavüz eden Hasan Bilgili'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Öğrencilerden tecavüz faili Hasan Bilgili'nin serbest bırakılmasına tepki

Fotoğraf: Evrensel

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    Ankara Üniversitesi öğrencileri, veteriner hehim Ç.B.'ye tecavüz eden Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Rektörlük önünde yapılan eylemde, Bilgili'nin serbest bırakılmasının yanı sıra üniversite yönetiminin de de sessiz kalarak bu suça ortak olduğu ifade edildi.

    Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin sahibi olduğu Vcom Hayvan Hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye tecavüz etmesinin ardından serbest bırakılmasına tepkiler büyüyor. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü önünde bir araya gelen öğrenciler ve kadın örgütleri "Tecavüzcü Profesör Hasan Bilgili'yi Aklamanıza İzin Vermeyeceğiz" pankartı açarak eylem yaptı. Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Büşra Gerçek, Prof. Bilgili ve ortağı Serkan Durmaz'ın Ç.B.'yi tecavüz ve darp ettiğini sonrasında söyledi. Ardından genç kadının tehditle Hüseyin Şenyurt isimli jinekolaoğa götürerek vijinal temizlik yaptırıldığını anlatan Gerçek, delilleri karartan jinekoloğun genç kadını şikayette bulunmaması için ikna etmeye çalıştığını ve ona bazı ilaçlar verdiğini söyledi. Gerçek, “Olay sonrasında kadının şikayeti üzerine Hasan Bilgili gözaltına alınmış ve rapor doğrultusunda tutuklanmıştır. Ancak Serkan Durmaz ve jinekolog Hüseyin Şenyurt sadece ifadesi alınıp bırakılmış, haklarında soruşturma dahi açılmamıştır. Üniversite yönetimi olaydan sonra bir açıklama yaparak Hasan Bilgili'nin açığa alındığını ilan etmiştir” diye hatırlattı.

    Fotoğraf: Evrensel

    "OKUL YÖNETİMİ TACİZCİ HOCALARA GÖZ YUMUYOR"

    Aradan geçen 2 ay gibi kısa bir sürede Hasan Bilgili'nin savcının özel inisiyatifiyle salıverilmesine tepki gösteren Gerçek, “Ankara Üniversitesi'nin ise Hasan Bilgili'yi bünyesine tekrar aldığı ve emeklilik dilekçesini işleme koyduğu iddia edilmektedir. Bu Hasan Bilgili'nin ilk olayı değildir. Daha önce hakkında birçok taciz olayından soruşturma ve dava açılmış hepsi örtbas edilmiştir. Aynı zamanda yine Veteriner Fakültesinde öğretim üyesi olan kardeşi Ali Bilgili de benzer durumlardan soruşturma geçirmiştir. Bu Veterinerlik Fakültesinde açığa çıkan birkaç olaydır. Okul içerisinde birçok akademisyenin tacizci olduğu bilinmektedir. Okul yönetimi her şeyden haberdar olmasına rağmen hepsine göz yummaktadır” diye konuştu.

    Okullarında tecavüzcü hoca istemediklerini belirten Gerçek, eğitimdeki gericilik ve cinsiyetçiliğin erkek egemen sistemle yaşamın her alanında kendini yeniden güçlenerek dayattığını ifade etti. Gerçek, “Bu zihniyetin üniversitedeki yansıması ise Hasan Bilgili'dir. Onun mevcut iktidar ve Rektörlük arasındaki bağı salıverilmesine ve emeklilik dilekçesinin kabul edilmesine neden olmuştur” dedi. Daha önce Dışkapı yerleşkesinde yaptıkları eylemde olduğu gibi bundan sonra da susmayacaklarını söyleyen Gerçek, “Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Rektör sessiz kalarak bu suça ortak olmaya ve meşrulaştırmaya devam ediyor. Akademiden tacizci ve tecavüzcü hocalar atılana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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