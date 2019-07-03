Karma eğitimi hedef alan Erdoğan'dan YÖK'e talimat: Çalışmanı buna göre yap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuştu. Karma eğitimi hedef alan Erdoğan, Japonya'daki kadın üniversitelerini örnek vererek "YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Çok önemli bir şey. Türkiye de benzer bir adımı atmalı" dedi.

"BU SALONDA GELECEĞİN BİLİM ADAMLARINI GÖRÜYORUM"

Konuşmasının başında salondaki öğrencilere seslenen Erdoğan, "Bu salonda geleceğin bakanlarını, başbakanlarını, siyasetçilerini, sanatçılarını, inşallah Nobel ödülleri alacak bilim adamlarını görüyorum. Bu salonda eserleriyle, çalışmalarıyla hem kendi ülkelerine hem de tüm insanlığa hizmet edecek gönül neferlerini görüyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin" dedi.

"KIZ LİSELERİNDEN ERKEK LİSELERİNE HEPSİ VARDI, SONRA HEPSİNİ KARIŞTIRDILAR BİRBİRİNE"

G20 zirvesinde Japonya'da bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Japonya'daki 800 üniversitenin yüzde 10'u, yani 80 tanesinin kadın üniversitesi olduğunu söyledi. Bu üniversitelerden biri tarafından kendisine fahri doktora unvanı verildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii 80 üniversitenin bu şekilde olması, kreşten alıp ilk, orta, lise ardından da üniversite olmak suretiyle çok farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Ve bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Çok önemli bir şey. Türkiye de benzer bir adımı atmalı. Zira şöyle lise yıllarımızda ülkemizde de kız liselerinden tutun erkek liselerine varıncaya kadar bunların hepsi yok muydu? Vardı. Sonra bunların hepsini karıştırdılar birbirine, bir değişik hale getirdiler, şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz. Fakat Japonya'daki örnek çok çok ilginçti. 800 üniversitenin yüzde 10'u, 80 üniversitenin sadece kız üniversitesi olması ve bunların da kreşten başlayıp, ilk, orta, lise sonra üniversiteye gelmesi manidardı." (HABER MERKEZİ)

Karma eğitim neden hedefte?