'Karma eÄŸitimden Ã§Ä±kma olanaÄŸÄ± istiyorlar'

EÄŸitim Sen, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kurum aÃ§ma ve kapama yÃ¶netmeliÄŸinde karma eÄŸitimle iliÅŸki bir maddeyi kaldÄ±rmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

EÄŸitim-Sen, MEB'in 10 Eylül 2018 tarihinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kurum açma, kapama ve ad verme yönetmeliÄŸine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, yönetmeliÄŸin 7. maddesinin 11. fÄ±krasÄ±nda yer alan “Çok programlÄ± Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eÄŸitim merkezi ve mesleki eÄŸitim merkezinde karma eÄŸitim yapÄ±lÄ±r” ifadesinin çÄ±karÄ±lmasÄ± kararÄ±na “Karma eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ±n önünü açmaktadÄ±r” diyerek tepki gösterildi. AçÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n “Karma eÄŸitimin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi bir ÅŸey söz konusu deÄŸil. Fakat belli okullarda kÄ±z-erkek ayrÄ±mÄ± ÅŸeklinde eÄŸitim verilmesine imkân saÄŸlayan bir karar da var ortada. Burada tercihlerin daraltÄ±lmasÄ± deÄŸil çoÄŸaltÄ±lmasÄ± söz konusu” sözlerine iliÅŸkin ise “Ä°stenen her okulun karma eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlamaktadÄ±r” denildi.

KARMA EÄžÄ°TÄ°M Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° TARTIÅžMALAR PLANLI SÜRDÜRÜLÜYOR

MEB'in bu üç okul türüne dair maddeyi kaldÄ±rarak okullarÄ± keyfiyet torbasÄ±na dahil ettiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, “Maddeyi yasaya uygun ÅŸekilde düzenlemek yerine, madde metnini olduÄŸu gibi yönetmelikten çÄ±karmak karma eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ± uygulamalara engel olabilecek düzenlemelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± olarak yorumlanmalÄ±dÄ±r. Karma eÄŸitim ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar planlÄ± ÅŸekilde sürdürülmekte ve karma eÄŸitimin zararlarÄ±na dönük akÄ±l, bilim dÄ±ÅŸÄ± düÅŸünceler yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r” dedi.

'SÄ°YASÄ° Ä°KTÄ°DAR Ä°MAM HATÄ°PLERÄ° Ä°ÅžARET EDÄ°YOR'

AçÄ±klamada, “Karma eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ± pratiklerin artÄ±rÄ±lmasÄ± ile beraber aynÄ± zamanda akademik eÄŸitim alan öÄŸrenci sayÄ±larÄ±nÄ±n baskÄ± altÄ±nda tutularak, öÄŸrencilerin çoÄŸunluÄŸunun imam hatip okullarÄ±na ve meslek okullarÄ±na yönlendirilmesi hedeflenmiÅŸ ve tüm mevzuat bu hedefe uygun olarak düzenlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. Siyasi iktidarÄ±n velilere ve öÄŸrencilere imam hatip okullarÄ±nÄ± iÅŸaret ettiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, zorlamalara raÄŸmen öÄŸrencilerin tercihlerini bilimden, sanattan ve spordan yana yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YapÄ±lmasÄ± gerekenin öÄŸrencilerin ilgi, istek, tercih ve gereksinimleri ile uyumlu bir okullaÅŸma politikasÄ±nÄ± yaÅŸama geçirmek olduÄŸunu belirtilen açÄ±klamada, “Karma eÄŸitim ile ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n kendisi pedagojik ve bilimsel temellerde deÄŸil, siyasal referanslarla tartÄ±ÅŸÄ±lmakta ve bunun olumsuz sonuçlarÄ±na da öÄŸrencilerimiz katlanmak durumunda kalmaktadÄ±r. Bu nedenle önümüzdeki dönemin en temel önceliklerinden birini de eÄŸitim alanÄ±nda yaÅŸanan gerici ve piyasacÄ± dönüÅŸüme karÅŸÄ± çÄ±kmak ve tüm öÄŸrencilerin istedikleri okul türünde ve okulda eÄŸitim almasÄ±nÄ± saÄŸlamak oluÅŸturmaktadÄ±r” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 18:28

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