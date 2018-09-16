Erkan AydoÄŸanoÄŸlu, eÄŸitim sistemindeki tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin yazdÄ±: Karma eÄŸitim neden hedefte?

Erkan AYDOÄžANOÄžLU

Cinsiyet eÅŸitliÄŸini desteklemek, farklÄ± cinsiyetlerin mümkün olduÄŸunca eÅŸit düzeyde eÄŸitim almasÄ±nÄ± saÄŸlamak düÅŸüncesiyle hayata geçirilen karma eÄŸitim, sadece eÄŸitimle sÄ±nÄ±rlÄ± olmayan, eÄŸitim kadar toplumsal ve kültürel açÄ±dan çok yönlü özellikleri olan bir uygulamadÄ±r.

TARÄ°HSEL SÜREÇ

EÄŸitimin kurumsal olarak geliÅŸiminin baÅŸlangÄ±çta dinsel bir nitelik taÅŸÄ±masÄ±, eÄŸitimin dini kurumlar içinde, dini kurallara göre verilmesini beraberinde getirdi. Karma eÄŸitimin ilk uygulamalarÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± olarak 18. yüzyÄ±l sonlarÄ±ndan itibaren baÅŸlarken, bugünkü anlamÄ±yla yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ancak ikinci dünya savaÅŸÄ± sonrasÄ±nda gerçekleÅŸti.

16. yüzyÄ±lda Avrupa reform hareketi döneminde Püritenler, çocuklarÄ±n kadÄ±nlarÄ±n iÅŸlediÄŸi ‘ilk günah’ ile birlikte doÄŸduklarÄ± ve doÄŸal olarak kendiliÄŸinden kötülüÄŸe yöneldiklerini savundular. Püritenler, erken yaÅŸlarda ciddi öÄŸrenme potansiyeline sahip olan çocuklarÄ±n kötülüÄŸe yönelmesinin ancak ‘dini eÄŸitim’ almalarÄ±yla engellenebileceÄŸine inanÄ±yorlardÄ±. Karma eÄŸitim karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n kÄ±z ve erkek öÄŸrencilerin ayrÄ± sÄ±ralar, ayrÄ± sÄ±nÄ±flar ve ayrÄ± okullarda öÄŸrenim görmesi talebinin arkasÄ±nda, çocuklarÄ±n küçük yaÅŸlardan itibaren cinsiyetlerine göre ayrÄ± ortamlarda dini eÄŸitim aldÄ±klarÄ±nda ‘günahlardan uzak tutulacaÄŸÄ±’ inancÄ± bulunuyor. Bu çarpÄ±k düÅŸünce sadece Ä°slamiyet’te deÄŸil, bütün dinlerde ortak gerekçelere dayandÄ±rÄ±lÄ±yor.

NEDEN ‘TEK CÄ°NSÄ°YETLÄ°’ EÄžÄ°TÄ°M?

DünyanÄ±n çeÅŸitli ülkelerinde farklÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±, farklÄ± amaçlarla karma ya da ayrÄ± eÄŸitim sistemleri uyguluyor. Tek cinsiyete dayalÄ± eÄŸitimi savunanlar, bunun özellikle kÄ±z öÄŸrenciler açÄ±sÄ±ndan yüksek baÅŸarÄ± getirdiÄŸini, bu nedenle kÄ±zlarÄ±n ve erkeklerin ayrÄ± okullarda daha iyi eÄŸitim alacaklarÄ±nÄ± iddia ediyorlar.

AynÄ± cinsiyetten iki kardeÅŸin bile çok farklÄ± olduÄŸu, farklÄ± öÄŸrenme becerileri gösterebildikleri gerçeÄŸi ortadayken, tek cinsiyetli eÄŸitimi savunmanÄ±n okullarÄ± ve sÄ±nÄ±flarÄ± kÄ±zlar ve erkekler olarak ikiye ayÄ±rmanÄ±n tek baÅŸÄ±na ‘okul baÅŸarÄ±sÄ±’ tartÄ±ÅŸmasÄ± olarak gösterilmesi doÄŸru deÄŸil. Dünyada ve Türkiye’de karma eÄŸitim karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temelinde büyük ölçüde dini gerekçeler ve dini yaÅŸam tarzÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, bazÄ± çevrelerin ‘tek cinsiyetli okullarda kÄ±zlar daha baÅŸarÄ±lÄ±’ diyerek karma eÄŸitime karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±, dini gerekçelerin üzerini ustaca örtme çabasÄ±ndan öte gitmiyor.

Karma eÄŸitim karÅŸÄ±tlarÄ±,Türkiye’de sÄ±kça görüldüÄŸü gibi, kÄ±z çocuklarÄ±nÄ± ergenlikten itibaren erkekleri tahrik eden, cinsel bir nesne olarak gördüÄŸünden eÄŸitimde tek cinsiyete dayalÄ± eÄŸitimi savunuyor. Bu çaÄŸdÄ±ÅŸÄ± zihniyetin OrtaçaÄŸ’da kadÄ±nÄ± tehlikeli olarak görüp, binlercesini cadÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle yakan, bütün Avrupa’da ‘cadÄ± avÄ±’ baÅŸlatanlardan hiçbir farkÄ± yok.

ÇocuklarÄ±n okul çaÄŸÄ±na kadar gelirken nasÄ±l bir geliÅŸim gösterdiÄŸi, ailenin dünya görüÅŸü, eÄŸitim ve gelir düzeyi, sÄ±nÄ±f farklÄ±lÄ±klarÄ± vb gibi eÄŸitimde temel belirleyici olan gerçekler yok sayÄ±larak tek cinsiyetli eÄŸitim tartÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lamaz.

EÄŸitimde baÅŸarÄ± konusunda cinsiyet farklÄ±lÄ±klarÄ±ndan çok eÄŸitimin niteliÄŸi belirleyicidir. Bu noktada eÄŸitim ortamÄ±, sÄ±nÄ±f mevcutlarÄ±, öÄŸretmenin niteliÄŸi gibi çok sayÄ±da faktörü dikkate almak gerekir. Ä°ki ayrÄ± cinsi ayrÄ± okullara ya da ayrÄ± sÄ±nÄ±flara doldurarak eÄŸitim vermenin tek baÅŸÄ±na ne eÄŸitim baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± yükseltmesi ne de eÄŸitimin niteliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± söz konusudur.

KARMA EÄžÄ°TÄ°M NEDEN ÖNEMLÄ°?

Karma eÄŸitimle öÄŸretim, kÄ±z ve erkek öÄŸrencilerin küçük yaÅŸlardan itibaren bir arada okutulmasÄ±, farklÄ± cinslerin küçük yaÅŸlardan birbirini tanÄ±masÄ±, farklÄ±lÄ±klara saygÄ± göstermeyi öÄŸrenmesi, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸinin okul çaÄŸlarÄ±ndan itibaren yeterince bilince çÄ±karÄ±lmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemlidir. FarklÄ± cinsiyetler her konuya, hayata sadece dini inancÄ±na göre bakanlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, birbirlerini sadece cinsel kimlikleri üzerinden deÄŸerlendirmezler. FarklÄ± cinsiyetlerin birbirini tanÄ±ma süreci, günlük hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n doÄŸal bir sonucudur. Çocuk ve gençlerin ruh ve beden saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile olaÄŸan kiÅŸisel geliÅŸimi, farklÄ± cinsiyetlerin birbirinden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸil, birbirine yakÄ±n olmasÄ±nÄ±, farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± bilmesini ve birbirine saygÄ± göstermesini gerektirir. Birbirlerini farklÄ± deÄŸer, düÅŸünme ve davranÄ±ÅŸ bakÄ±mÄ±ndan ve deÄŸiÅŸik mekânlarda, ailede, sokakta, okulda, sÄ±nÄ±fta ve iÅŸyerinde görüp tanÄ±malarÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± iletiÅŸim kurabilmeleri ve birbirlerine saygÄ± duymalarÄ± ancak karma eÄŸitim ile mümkündür.

‘TERCÄ°H HAKKI’ TUZAÄžI

Dini eÄŸitim ve tek cinsiyetli eÄŸitimi savunanlar, siyasal iktidarÄ±n eÄŸitimin hem içerik, hem de biçimsel olarak dini kurallara göre düzenlenmesi yönünde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlardan cesaret alÄ±rken, sürekli olarak ‘ebeveyn hakkÄ±’ya da ‘tercih hakkÄ±’ kavramÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar. Ebeveynlerin çocuklarÄ± üzerindeki haklarÄ± sÄ±nÄ±rsÄ±z deÄŸildir. NasÄ±l ki ebeveynlerin çocuklarÄ±na ÅŸiddet uygulama, aç bÄ±rakma ya da istismar etme haklarÄ± yoksa, BM Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nde ifade edildiÄŸi gibi,‘çocuÄŸun üstün yararÄ±’na olmayan tutumlar da alamazlar. Bu nedenle her açÄ±dan sorunlu olan ‘tek cinsiyetli eÄŸitim’ uygulamasÄ±nÄ± ailelerin ve çocuÄŸun okuyacaÄŸÄ± okulun türünü ‘seçme özgürlüÄŸü’ kapsamÄ±nda deÄŸerlendirmek mümkün deÄŸildir.

SONUÇ

Toplumsal yaÅŸamda cinsiyet eÅŸitliÄŸinin hayata geçirilmediÄŸi, kadÄ±nlarÄ±n her alanda geri plana itildiÄŸi, kadÄ±n cinayetleri ve ÅŸiddetin sürekli gündem olduÄŸu Türkiye gibi ülkelerde karma eÄŸitim karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, tek din, tek mezhep ve tek cinsiyet egemenliÄŸine dayalÄ± bir toplum oluÅŸturma hedefinden ayrÄ± deÄŸildir. EÄŸitimde karma eÄŸitim karÅŸÄ±tÄ± her uygulama, hangi gerekçeyle yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n, BM Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nde yer alan ‘çocuÄŸun üstün yararÄ±’ ilkesine temelden aykÄ±rÄ±dÄ±r. Cinsiyete dayalÄ± farklÄ± eÄŸitim düzenlemesi yapmak açÄ±kça çocuk istismarÄ±dÄ±r.

www.evrensel.net