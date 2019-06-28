Hafsa Sultan işçileri: Taşeron zilleti işçileri sömürmeye devam ediyor

SES Manisa Şubesi, işten atılma tehdidiyle yüz yüze kalan Hafsa Sultan Hastanesi yemekhane işçilerine destek için basın açıklaması gerçekleştirdi. “Taşeron zilleti işçileri sömürmeye devam ediyor” diyerek hastane yönetimine tepki gösteren SES Manisa Şubesi, hastane yönetiminin hukuki hiçbir gerekçe göstermeksizin işçileri kapı dışarı etmek istemesini kınadı.

SES adına açıklama yapan Sema Özdiyar Yıldırım, ihaleyi alan yeni taşeron şirketin, ‘lise mezuniyeti’ şartı getirmesine değindi. Yıldırım, “Taşeronun asıl işvereni olan hastane yönetimi; konunun şirketle çalışanlar arasında olduğunu, onlarla ilgili bir durum olmadığını söylemekte. Fakat şirkete verdiği şartnameye lise mezunu personel dayatmasını hastane yönetimi yapmaktadır. İşlerinden olmak istemeyen yemekhane çalışanlarının elinde, hastane çalışanlarından alınmış 500 adet ‘Sizinle çalışmaktan memnunuz’ imzası olmasına rağmen, hastane yönetimi neden yemekhane çalışanlarının sözleşmesinin yenilenmesini istemiyor? Kadrolaşma telaşı yemekhaneye de mi düştü?” diye sordu.

‘HAKLI MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIZ’

Yapılan açıklamada hastanede çalışan tüm personelin kadrolu, sosyal güvenceli çalışmayı hak ettiğini söyleyen Yıldırım “Biz SES Manisa Şubesi olarak, yemekhane personelinin bu haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu bildiririz” dedi. (Manisa/EVRENSEL)