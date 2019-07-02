02 Temmuz 2019 11:27

Hayvana şiddete karşı AKP önerisi: Muhammed’in hayvan sevgisini anlatalım

Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, önümüzdeki günlerde komisyona sunacakları teklifle ilgili detayları paylaştı.

Hayvana şiddete karşı AKP önerisi: Muhammed’in hayvan sevgisini anlatalım

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

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    Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Mustafa Yel, mayıs ayında faaliyetlerine başlayan komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İlerleyen günlerde komisyona AKP tarafından teklif sunulacağını ifade eden Yel, bu teklifin içeriğine dair bilgi paylaştı.

    “KISIRLAŞTIRMAZSAK BAŞ EDİLEMEZ HALE GELİYOR”

    Hayvan hakları savunucularının hayvanların kısırlaştırılmaları ve yaşam alanlarında hayatlarını devam ettirmelerine yönelik talepte bulunduklarını iddia eden Yel, şunları kaydetti:

    “Kısırlaştırma konusunda bir seferberlik ilan edilerek, 2 yıl içerisinde sıfır tolerans gösterilerek, kısırlaştırılmamış hiçbir hayvanın kalmamasını önereceğiz. Aksi halde kısırlaştırılmayan köpekler, birkaç yıl içerisinde geometrik ortalamayla binlerceye ulaşıyor ve baş edilemez hale geliyor. O bakımdan sivil toplum kuruluşlarının, hem genel idarenin bu konudaki destekleri hem de yerel yönetimlerin konuya duyarlı şekilde yaklaşma zorunlulukları hatırlatılarak kısırlaştırılmaları ve sokaklarda kalmaları talebi var. Bizim de buna bakışımız olumlu, önerilerde bulunacağız.”

    “ÖĞRENCİLERE MUHAMMED’İN HAYVAN SEVGİSİ ANLATALIM”

    Hayvan haklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini de söyleyen Yel, bunun için ilkokul 4. sınıf öğrencilerine Hz. Muhammed'in hayvanlara ilişkin söylemleri ve davranışları ile tarihteki Türk devletlerinden örneklerin ders olarak okutulması önerisinde bulundu.

    POLİSİYE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

    Mustafa Yel, hayvan haklarının korunması için Batı ülkelerinde polislerin görev yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

    “ABD, Hollanda'da bu örnekleri görebiliyoruz. Buralarda hayvanlara yönelik işlenen suçlarda caydırıcı etkisi olan polis birimleri var. Komisyon olarak önerimiz yeni bir polis birimi oluşturularak sorunun daha sağlıklı şekilde üstesinden gelinmesi. Bu suçların önlenmesi ve bir suç meydana geldiğinde müdahale için konunun uzmanı, eğitilmiş personel gerekiyor.”

    2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ÖNERİSİ

    Hayvan Hakları savunucularının eleştirilerinin başında, hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin sadece Kabahatler Kanunu bağlamında cezalandırılması ve Türk Ceza Kanunu'nda bu konuda bir müeyyide bulunmamasının geldiğini dile getiren Yel, komisyon olarak hayvanlara yönelik şiddet eylemlerine bu çağa yakışmayan cezalar verildiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

    Hayvanlara yönelik şiddet suçlarının Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesini teklif edeceklerini söyleyen Yel, infazın ertelenmemesi için en az 2 yıl 1 ay ceza verilmesini önereceklerini açıkladı.

    Yel, bu ay sonuna kadar raporunu açıklamayı planlayan komisyonun, hazırlanacak yeni yasaya “Hayvanları Koruma Kanunu” yerine “Hayvan Hakları Kanunu” isminin verilmesini önereceğini kaydetti.

    CHP’Lİ TANAL: ERTELENMEYEN HAPİS CEZALARI UYGULANMALI

    Söz konusu kanun tekliflerinde imzası bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hayvanlara kötü muamele edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu fiilleri işleyenlere Kabahatler Kanunu'na göre ceza verilmesini eleştirdi.

    TBMM Çevre Komisyonuna bu konuda çok sayıda kanun teklifi sunduklarını anlatan Tanal, söz konusu tekliflerde bu tür suçlara yönelik idari para cezaları yerine özellikle ertelenmeyen hapis cezaları verilmesini istediklerini aktardı.

    Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin caydırıcı cezalarla önlenebileceğine dikkati çeken Tanal, "Mevcut olan düzenlemede bu suçlar idari para cezasıyla geçiştiriliyor. Halbuki Ceza Kanunu kapsamında olmalılar ve bu suçları işleyen kişilere infazı ertelenmeyen hapis cezası verilmeli. Komisyonun bu konudaki çalışmalarını umutla bekliyoruz. Türkiye'nin hayvan hakları konusundaki politikası partiler üstüdür. Hayvanı sevmeyen, insanı sevemez” diye konuştu. (TBMM/AA)

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