TEKSİF İzmir Şubesi, Saertex Tekstil’i protesto etti

Türk-İş’e bağlı TEKSİF sendikasının İzmir Şubesi, örgütlenme çalışması yürüttüğü Saertex Tekstil ‘de işveren tarafından çalışanların sendikalarına üye olmalarının engellendiğini belirterek konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi.

TEKSİF İzmir Şubesi, Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Saertex Tekstil önünde, örgütlenme çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını söyleyerek baskıları protesto etti. Yapılan açıklamayı TEKSİF Sendikası İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy okudu.

Faruk Aksoy, “Sendikamızın örgütlenme çalışması yürüttüğü 16 Mayıs 2019 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yaptığı yetki tespit başvurusunda gerekli çoğunluğu sağlamasına rağmen Alman menşeili Saertex Türkiye tekstil Ltd.Şti. firması, yetkimize itiraz etmiştir. Ülkemizi ucuz işçi cenneti olarak gören bu uluslararası şirketler, işçilerin anayasadan doğan örgütlenme haklarına saygı duymadıkları gibi yine Türk yöneticileri tarafından üyelerimize baskı yapılmakta ve sendikadan istifa ettirilmeye çalışmaktadır. Sendika üyemiz 3 kişi işten çıkartılmış olup istifa etmeyen üyeler hakkında çeşitli bahanelerle tutanaklar tutulmakta, hatta kendini kraldan daha çok kral sananlar üyelerimizi tehdit etmektedir” diye konuştu.

Sendika üyesi olan 6 işçi tarafından işveren yetkilileri hakkında Cumhuriyet savcılığına anayasal haklarının engellenmesi sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Aksoy, “Bu insanlar dilenci değil, bu insanlar emekçi. Sendikal yani anayasal haklarını istiyorlar. Sadece istedikleri TEKSİF sendikasına üye olmak. Seartex Türkiye yöneticileri istemiyor, işçileri kapının önüne koyuyor” dedi.

Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen Aksoy, “En temel talebimiz işten atılan işçilerin geri alınması ve bundan sonra herhangi bir işçinin işine son verilmemesidir. Biz haklıyız, biz kazanacağız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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