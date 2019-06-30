Elektrik artık yüzde 15 daha pahalı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yaptığı açıklamaya göre elektriğe yüzde 15’lik zam yarından (1 Temmuz Pazartesi) itibaren uygulanıyor.

EPDK geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılmıştır. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 lira ödenecektir” demişti.

ZAMLAR BEL BÜKÜYOR

Seçim sonrası çaydan şekere elektrikten akaryakıta gelen zamlara tepki gösteren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Elektriğe ve akaryakıta zam demek bütün ürünlerin fiyatının artması demek. Geçtiğimiz yıl elektriğe yüzde 40’ı aşan zam geldi. Bu yıl da elektrik zamları durmadı, devam ediyor. Elektriğe tekrar yüzde 15 oranında zam gelmesi sorunları katlayacaktır. Elektrik ve akaryakıt zamları üretimi doğrudan etkilediği için üretim maliyetleri artacak, tüketici olarak halkımız büyük mağduriyet yaşayacaktır. Sürekli uyguladığı ve çözüm gördüğü zam ve ithal ürünlerle yaşamı çekilmez kılan AKP iktidarları, üretim ve planlama için çaba ve gayrete girmeden bu sorunlar devam edecektir” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

EMO İZMİR ŞUBESİ: 1 YILLIK DÖNEMDE 42 LİRA ZAM YAPILDI

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu yarından itibaren geçerli olacak elektrik zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tarifenin konut faturalarına yüzde 15 zam olarak yansıyacağı ifade edilirken, 1 yıllık dönemde 42 TL zam yapıldığı belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olacağını duyurduğu yeni elektrik tarifesine ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bir önceki tarifeye göre yüzde 19.6 zam yapılırken, iletim, kayıp ve kaçak bedellerini de içeren Dağıtım Bedeli‘ne ise yüzde 7.3 oranında zam yapıldı. Fon ve vergilerin etkisiyle yeni tarife, konut faturalarına toplamda yüzde 15 oranında zam olarak yansıyacak. Son zamla birlikte 30 Haziran 2018'de geçerli tarifeden bu yana, bir yıllık zaman diliminde toplamda yüzde 41.9 oranında zam yapıldı. Ortalama aile faturası bir yıllık dönemde 100.2 TL'den 142.2 TL'ye yükseldi. Son tarifede 18.5 TL artan aile faturası, son bir yılda toplamda 42 TL zam gördü" denildi.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 7'Sİ ELEKTRİK FATURASINA GİDİYOR

Elektrik Mühendisleri Odası`nın (EMO) hesaplamalarına göre; 4 kişilik bir ailenin asgari geçim standartları için aylık tüketeceği elektrik enerjisi miktarı 230 kilovatsaat (kWh) olarak kabul edildiği ifade edilen açıklamada, "4 kişilik ailenin ortalama faturası yüzde 15'lik zamla birlikte, 142.2 TL'ye yükseldi. Net asgari ücretin 2020 TL olduğu düşünülürse, asgari ücretli yurttaşlar aylık maaşının yüzde 7'sinin elektrik faturalarına ayırmak zorunda kalacak. Konut faturalalarına yansıyan kalemlerin dağılımına bakıldığında faturanın ancak yüzde 50,9'unun enerji bedeli olduğu, yüzde 29.7`sinin dağıtım bedeli, geriye kalan yüzde 19.3`lük bölümünün ise çeşitli fon ve vergilerden oluştuğu görülmektedir" denildi.

Görsel: EMO İzmir

"SEÇİM SONRARI YAPILAN ZAM EKONOMİK DEĞİL SİYASİDİR"

Açıklamada, "Yerel seçim kampanyasını elektrikte ve doğalgazda indirim müjdesiyle başlayan siyasi iktidar, yenilenen İstanbul seçimlerin tamamlanmasıyla, ekonomik krizin acı reçetesi için ilk adımı elektrik zammıyla atmıştır. Aradan geçen bir yılık dönemde seçim öncesi 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olan tarifede yüzde 10'luk indirim yapılmasına rağmen oluşan bu tablo, genel ekonomik gidişat için ürkütücüdür. Elektrik enerjisi tüm sektörler için temel girdi niteliğinde olduğu için önümüzdeki aylarda tüm mal ve hizmetlerin bir kez daha zamlanması kaçınılmazdır. Elektrik tarifelerine, seçim sürecinin bitmesinin hemen ardından iki haneli zam yapılmasının gerekçesi ekonomik değil ancak siyasi olabilir. EPDK, söz konusu zamma yol açan maliyet kalemlerini ve bu maliyetlerdeki artışları düzenli olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Enerjiye erişim bugün temel bir insan hakkı olarak kabul ediliyor, fiyatlarının herkesin ulaşabileceği düzeyde olması gerektiği ilkesini göz ardı edilerek yapılan yüksek artışlar, yeni bir yoksullaşama dalgası başlatacak büyüklüğe ulaşmıştır. Tüm yurttaşlara, insanca yaşayabilmesi için enerji ihtiyacını ekonomik koşullarda karşılama imkanı sunulmalıdır. Kâr esasıyla şekillen piyasa yapısı ve enerji politikaları acilen terk edilerek enerji yönetimi; kısıtlı kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirecek, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak bir yapıya bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi. (İzmir/EVRENSEL)

Elektriğe yüzde 15 zam