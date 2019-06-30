TÜPRAŞ Aliağa rafinerisinde trafo patladı

TÜPRAŞ Aliağa rafinerisinde trafo patlaması yaşandı. Patlama sonrası meydana gelen enerji kesintisi ile beraber acil durum alarmı verilerek ünitelerin yeniden devreye alınmaya çalışıldığı belirtildi.

TÜPRAŞ İzmir rafinerisinde trafo patlaması ile yaşanılan enerji kesintisinde, acil durum alarmı verilerek üniteler devreye alınmaya çalışılıyor. Acil duruma müdahale ederken bir işçi yüksekten düşerek yaralandı ve Aliağa Devlet Hastanesi acil bölümüne kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun çok kötü olmadığı ve kontrol altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

Rafineride yaşanan patlama sonrası şehir merkezinden de görülen dumanlar yurttaşları korkuttu. Şirket ise konu ile ilgili hiçbir açıklama ve bilgilendirme yayınlamadı.

TÜPRAŞ'ta toplu sözleşme görüşmelerinin Koç Holding'in dayatmaları sonucu tıkanması sonrası Aliağa, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale rafinerilerindeki bin işçi yaklaşık 48 saattir fabrikalarını terk etmiyor ve toplu sözleşmede haklarını korumak için içeride direnişi sürdürüyor. Yaşanan acil durumda işletme emniyeti için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirten işçiler, iş güvenliği ve işçi sağlığı için şirketin bir an önce dayatmalarını geri çekip medeni bir şekilde görüşmeyi sonlandırmasını bekliyor. (İzmir/EVRENSEL)

TÜPRAŞ işçileri Batman, Kırıkkale, Kocaeli ve Aliağa'da rafineriye kapandı