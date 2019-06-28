Katledilen Gülnur Yılmaz’ın cenazesi kaldırıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde babası tarafından katledilen Gülnur Yılmaz’ın cenazesi İzmir Narlıdere ilçesinden kaldırıldı. Cenazeye Emek Partisi üyeleri, İzmir Kadın Platformu ve Eğitim Sen üyeleri ile kitle örgütü üyeleri katıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde iddiaya göre Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldü.

Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, iddiaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya’dan, Balıkesir’e geldi. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir’de emekli olduktan sonra market işleten baba Mustafa Ali Yılmaz da, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle Gülnur Yılmaz’ın kullandığı otomobili takip etti.

Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz Gülnur Yılmaz’ın otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan Gülnur Yılmaz’a annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine Gülnur Yılmaz’ı tabancasıyla 11 el ateş ederek katletti.

Katledilen Gülnur Yılmaz’ın cenazesi bugün Narlıdere Merkez Camiinden kaldırıldı. (İzmir/EVRENSEL)

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