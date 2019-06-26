"Ali Babacan yeni parti için periyodik toplantılar yapıyor" iddiası

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kurulacağı iddia edilen yeni parti çalışmaları kapsamında iş dünyası, yerli ve yabancı yatırımcılar periyodik toplantılar yaptığını aktardı. Altaylı, Babacan’ın parti kurmak için acelesinin olmadığını belirtti.

Habertürk Yazarı Altaylı, bilen-bilmeyen herkesin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracakları ‘partilerle’ ilgili yazıp durduğunu belirterek, “Ben size söyleyeyim çoğu kulaktan dolma, çoğu palavra demeyeyim ama uydurma bilgi. Büyük bölümünün gerçeklikle ilgisi yok. En hakikisinden, en taze bilgiyi almak istiyorsanız, buyurun okuyun lütfen” diyerek köşesinde yeni partiye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

“Ahmet Davutoğlu’nun kuruluş çalışmalarını şu anda AK Parti’nin Eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci yürütüyor ve görüşmeleri hızlandırmış durumda.

Eli kulağında demek mümkün. Babacan tarafında ise farklı bir hareketlilik var” diyen Altaylı, şöyle devam etti: Ali Babacan bir süreden beri ‘periyodik’ toplantılar yapıyor. İş dünyası, yerli ve yabancı yatırımcılar, bankacılarla. Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD üyelerini ziyaret etmiş, ekonomiyi değerlendirip üyelerle sohbet etmiş. Büyük ilgi ve iltifata mazhar olmuş. (HABER MERKEZİ)