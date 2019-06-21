Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 21 Haziran 2019 Cuma

Seçime birkaç gün kala PKK lideri Abdulah Öcalan "tarafsızlık" çağrısında bulundu iddiası, anketlere göre AKP'nin ismi geçmiyor, 15 Temmuz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi, çocuk parkında yaşanan ihmal, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan HES felaketi, AKP'li İzol aşireti, çocuk işçilik ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

21 Haziran Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)